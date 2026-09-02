Moreno (IU) apela a "construir una sociedad más justa" con políticas de "pan, trabajo, techo y dignidad"

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha apelado hoy en el Parlamento de La Rioja a "construir una sociedad más justa" bajo políticas que primen asegurar "pan, trabajo, techo y dignidad".

La segunda sesión del Debate del Estado de la Región, que ha sido presidida por la 'popular' Maria Teresa Antoñanzas ante la baja por maternidad de la presidenta, Marta Fernández Cornago, se desarrolla hoy con las intervenciones de los grupos parlamentarios tras el discurso que, ayer, realizó el presidente, Gonzalo Capellán.

El presidente riojano empezó su discurso solidarizándose con Ceuta y, hoy, Moreno le ha respondido con la frase "nada humano me es ajeno" y que, a su juicio, "solidarizarse" con Ceuta "es mostrarse acogedor y duro con los responsables de esta crisis".

No, ha añadido, acudiendo a la manifestación "con tintes racistas" convocada para hoy y con un "olvido institucional a las 145 personas que murieron sometidas al engaño del criminal gobierno marroquí".

Moreno ha articulado su discurso bajo la frase "Nada humano me es ajeno" y, así, la ha aplicado a la necesidad de dar una respuesta humanitaria a la crisis inmigratoria en Ceuta.

También, en La Rioja, a "empatizar con quienes no tienen fecha para ser operados; quienes tienen que ir a un seguro privado porque no les atiende su médico de Atención Primaria; quienes no pueden acceder a una vivienda; o van a tener un ERTE".

Para Moreno, frente a los anuncios, lo importante es saber "qué efecto tienen las medidas sobre la vida de la gente". Moreno se ha referido al "impulso poético", recordando a Julio Anguita, y ha abogado por "aterrizar esas medidas" y ver "el impulso que tienen en la gente".

Para Moreno, lo importante es que las medidas influyan en los sectores "mas desfavorecidos" para "construir una sociedad más justa" porque, ha visto, es el "objetivo de la política". Sin embargo, los anuncios que hizo ayer Capellán, ha creído, respondían a una "política de los negocios".

Moreno ha cogido "el lema de la Revolución Rusa: Pan, paz y tierra" y lo ha adaptado al 2026: "Pan trabajo, techo y dignidad" para preguntarle al presidente riojano si son cuestiones afectadas por sus políticas y considerando que no es así.

De este modo, ha señalado cómo la tasa AROPE (indicador europeo de referencia que mide el porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión) ha ido creciendo desde el 21,8 hasta el 22,8 en 2025.

Moreno ha acusado a Capellán hacer convertido el Debate sobre el Estado de la Región en un debate de campaña electoral para hacer anuncios que sobrepasan la actual legislatura.

Ha bajado a los "elementos" de su discurso para felicitarle por haber creado el Grado de Medicina; pero se ha mostrado preocupada porque se congratule de tener una nota de corte mayor a otras comunidades, dado que "la nota de corte no sirve para algo mas allá de crear estrés" a los estudiantes. El mismo, ha dicho, que los alumnos de la ESO que no entran en la Formación Profesional que desean por falta de plazas.

"Resuelva los problemas de los riojanos" le ha dicho refiriéndose, por ejemplo, a los jóvenes que estudian en Madrid y no pueden acceder al abono transporte por no estar empadronados; o a quienes no puede acceder a una vivienda por el aumento de los precios.

El alquiler, ha dicho, ha crecido un 86,5 por ciento; y la media de una habitación en alquiler está en 334 euros. A la vez, cada vez se compran más viviendas sin hipoteca, con lo cual la vivienda "ha dejado de ser un bien de uso para ser un bien especulativo y la política", le ha recriminado, "está para solucionarlo".

"Hay que intervenir en el mercado de la vivienda, prohibir la especulación sobre los bienes de primera necesidad y la vivienda lo es", ha clamado señalando que se está pidiendo 450 euros por una habitación en la calle Quintiliano de Logroño.

A su juicio, "hay que usar la política para tener efectos en lo cotidiano" y, en el sector sanitario, "tiene movilizada a La Rioja baja por el Hospital de Calahorra". Así, le ha pedido que hable con los profesionales. "Nada humano me es ajeno", ha finalizado.