La 'Morrete Party' alargará el cohete hasta el anochecer con DJs y un divertido bingo musical

La fiesta está garantizada tras el disparo del cohete de las fiestas de San Mateo 2025, este sábado, 20 de septiembre. La 'Morrete Party' vuelve a la plaza de San Bartolomé, un lugar privilegiado entre el Ayuntamiento y los bares, para el disfrute desde la una del mediodía y hasta el anochecer.

La propuesta contará con la participación de aclamados DJs en la escena queer procedentes de diferentes puntos del país, como EME DJ, Alba Royo, BuzzB, Akajogito y los locales 2Mari DJs. No faltarán las insuperables actuaciones de Bárbara Reina de la Pantaloneta y sus "especta-culares" tanga boys.

El evento, creado por el voluntariado de la asociación LGTBIQ+ Gylda, sigue fiel a su esencia de ser parte de la vida social riojana mostrando durante todo el año la diversidad afectivosexual, familiar y de género, construyendo lugares seguros, diversos, inclusivos y de respeto, en los que toda la ciudadanía tiene cabida.

Este festival sigue apostando por el talento que emana del colectivo y cuenta, una vez más, con una importante presencia femenina. "Porque sí, ellas llevan mucho tiempo pinchando por todo lo alto aunque eso siga sin apreciarse en los grandes festivales".

Además, la iniciativa vuelve a incluir un bingo musical, tras el éxito de los últimos años, y contará con barra y un punto de información, venta de merchandising solidario y reparto gratuito de preservativos, lubricantes y barreras de látex, "para que nadie tenga excusas y la diversión sea segura en todos los sentidos".

DIFERENTES MOMENTOS

Este año la 'Morrete Party' se divide en diferentes momentos, cada uno de ellos con distintos protagonistas. A partir de las 13 horas, el vermú del Morrete tras el cohete tendrá a la vizcaína Alba Royo como encargada de abrir la propuesta.

Noventa minutos después, el vermú continuará con la calagurritana BuzzB que tomará el relevo en cabina. No habrá descanso en el cohete porque: "¿Quién dijo siesta con tremenda fiesta?. De 16 a 19 horas, Akajogito y los enmascarados locales 2Mari DJs harán las delicias del público en la sobremesa.

A eso de las siete de la tarde la reina dará audiencia al público que se congregue en San Bartolomé. "Eso sí, a falta de un gran palacio y joyas de las buenas, con un escenario modesto y bisutería más económica que el caché de sus bailarines, no hay duda de que todo lo que venga solo puede ser obra de la única e inigualable Bárbara, la Reina de la Pantaloneta".

"Esta artista, reportera dicharachera, cantante, vedette, animadora y, sobre todo, diva rural no deja indiferente a nadie. Tras recorrerse cada verano toda la región entre bingos y fiestas de pueblos, sigue sin tiempo para ensayar con sus queridos tanga boys que aún siguen tratando de cogerle el truco a eso de bailar a la sombra de semejante cuerpo serrano, rozando la decadencia más cómica y haciendo gala de una gran diversidad corporal".

Con su contagiosa sonrisa de oreja a oreja y sus característicos rizos ocres que casi tocan el cielo, la riojana de moda no necesita corona para brillar porque en su tierra no solo es la reina, también es la auténtica diva sencilla, valiente y poderosa.

En ¡Qué barbaridad de bingo musical!, estará acompañada de sus inseparables tanga boys con una divertida propuesta en la que no se dictan números porque se cantan canciones y se reparten muchas sorpresas.

Para finalizar la tarde, EME DJ nos hará bailar hasta el anochecer.

GYLDA

¿Quién está detrás de esta propuesta?. Desde hace 30 años, Gylda es la entidad referente en el apoyo y defensa de la comunidad LGTBIQ+ en La Rioja, y por tanto de la diversidad sexual, familiar y de género. Su acción se basa en el apoyo personal de tú a tú, tanto por parte de voluntariado como de personal especialista y a través de acciones de información, divulgación y reivindicación.

Actualmente gestiona el Centro LGTBI+ de La Rioja (ubicado en el bajo de avenida Colón 37, en Logroño) con atención social, psicológica, sexológica y legal gratuitas. Además, organiza exitosos proyectos culturales y divulgativos basados en propuestas de ocio como el ciclo Abril Bollero, La Rioja Orgullo, la Gala Drag, la exposición Amante o el festival de la cultura LGTBIQ+ Morrete Fest y sus eventos vinculados.

Precisamente, La Morrete Party es uno de ellos. Si su festival hermano abre el verano, el cierre tiene lugar el primer día de las fiestas de San Mateo y la vendimia riojana. Se trata de un espacio seguro, inclusivo y diverso, que ofrece una propuesta diferente y de calidad, en plena vorágine del día del cohete.

Gylda, como asociación defensora de la igualdad y la equidad entre las personas, sean cuales sean sus condicionantes, se define como una entidad apartidista, asamblearia, participativa, feminista, inclusiva y aconfesional, que apuesta por el derecho y la promoción de la salud, la educación en valores de igualdad efectiva, el respeto y la libertad.