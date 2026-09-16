La Morrete Party vuelve para celebrar el cohete en la plaza de San Bartolomé

Morrey Party 2025 - GYLDA

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Morrete Party vuelve a la céntrica plaza de San Bartolomé con su cuarta edición este sábado, 19 de septiembre, como una alternativa segura, inclusiva y diversa que, con mucho talento local, complementa el lanzamiento del cohete de San Mateo.

La iniciativa organizada por el voluntariado de la entidad social riojana GYLDA LGTBI+ en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño se iniciará a las 11,30 de la mañana y finalizará a la hora de cenar. Los platos fuertes aparecen reflejados en el programa festivo oficial bajo los sugerentes títulos de 'el vermú del Morrete tras el cohete', '¿Quién dijo siesta con tremenda fiesta?' y '¡Qué Bárbaridad de bingo musical!', con Bárbara Reina de la Pantaloneta, que tendrá lugar a partir de las 19,30 horas.

Junto al popular personaje riojano, sobre el escenario animarán esta primera jornada festiva Labayo, Bukur, DJ Frantxx, Abelín I Can Fly, Ripley & 3PO y Cherry on Top.

ORGANIZADA Y FINANCIADA ÍNTEGRAMENTE POR GYLDA LGTBI+

La Morrete Party nació en 2023 con la intención de sumar a las fiestas mateas una propuesta de ocio y cultura con perspectiva LGTBIQA+, abierta a toda la ciudadanía. Tras llenar la plaza de San Bartolomé en sus anteriores ediciones, la organización confía en que este año vuelva a convertirse en uno de los epicentros de la celebración del inicio de los Sanmateos en el centro de Logroño.

El evento sigue fiel a la esencia de que la comunidad LGTBIQA+ forma parte de la vida social riojana durante todo el año mostrando la diversidad afectivosexual, familiar y de género, construyendo lugares seguros, diversos, inclusivos y de respeto, en los que toda la ciudadanía tiene cabida.

Gylda "rechaza totalmente a quienes aprovechan los ambientes festivos para ensombrecerlos con discursos de odio, que señalan; con simbología que busca humillar y estigmatizar, e, incluso, con ataques que hieren. En este sentido, el colectivo considera que cuando se dan este tipo de situaciones, como recientemente en Oviedo, la equidistancia y el silencio son cómplices de las violencias, que agreden y matan".

Quienes asistan a La Morrete Party podrán encontrar la habitual caseta de GYLDA. Un punto de encuentro que es, al mismo tiempo, punto arcoíris, espacio seguro de información, apoyo y acompañamiento frente a la LGTBIfobia y punto informativo con la realidad de la comunidad LGTBIQA+ en general y con el trabajo, proyectos, servicios y actividades que la asociación desarrolla en La Rioja desde hace más de 30 años.

Además, en él se podrá adquirir merchandising solidario incluida la ya mítica camiseta 'Make Logroño Queer Again' del Morrete Fest, que ayuda al sostenimiento de la asociación, así como obtener gratuitamente preservativos, lubricantes y barreras de látex, para que nadie tenga excusas y la diversión sea segura en todos los sentidos. Justo al lado, el evento dispondrá de barra.

UNA EXTENSIÓN DE MORRETE FEST EN LAS FIESTAS DE SAN MATEO

La Morrete Party funciona como una extensión del espíritu de Morrete Fest, el festival de música y cultura queer impulsado por GYLDA. Ambos proyectos comparten una misma manera de entender la cultura: generar espacios donde la música, la diversidad y la comunidad convivan de forma natural, con una programación con criterio y desde una perspectiva LGTBIQA+ dirigida a toda la sociedad.

En concreto, La Morrete Party mantiene una de las señas de identidad del proyecto: una selección musical cuidada, diversa y con personalidad propia, que entiende la fiesta no solo como ocio, sino también como un espacio de encuentro, expresión y cultura. Diferentes sonidos y maneras de entender la pista se sucederán durante toda la jornada en una programación pensada para acompañar uno de los días más intensos del calendario festivo logroñés.

Su celebración durante San Mateo "responde también a una idea sencilla: las fiestas populares son de toda la ciudadanía y la comunidad LGTBIQA+ forma parte de ellas, demostrando que las fiestas populares también pueden ser espacios de visibilidad, cultura queer y comunidad".

Por eso, además de celebrar, La Morrete Party reivindica la presencia de propuestas culturales y de ocio queer dentro de la programación y del ambiente de las grandes fiestas de la ciudad, más allá de las fechas específicamente vinculadas al Orgullo.