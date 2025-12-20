Un motorista es trasladado al Hospital de Calahorra tras colisionar contra un turismo en Arnedo

Publicado: sábado, 20 diciembre 2025 9:26
   LOGROÑO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista ha sido trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital de Calahorra tras colisionar contra un turismo en Arnedo, tal y como ha informado el SOS Rioja.

   A las 21:25 horas de la pasada noche, un particular ha alertado al Centro de Emergencias de la colisión de un turismo y una motocicleta en la calle Republica Argentina de Arnedo.

   A consecuencia del accidente ha resultado herido el motociclista. Se ha movilizado a Policia Local, Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS.

