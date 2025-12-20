Un motorista es trasladado al Hospital de Calahorra tras colisionar contra un turismo en Arnedo

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha sido trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital de Calahorra tras colisionar contra un turismo en Arnedo, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 21:25 horas de la pasada noche, un particular ha alertado al Centro de Emergencias de la colisión de un turismo y una motocicleta en la calle Republica Argentina de Arnedo.

A consecuencia del accidente ha resultado herido el motociclista. Se ha movilizado a Policia Local, Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS.