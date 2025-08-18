Un motorista es trasladado al Hospital San Pedro tras sufrir una caída en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 31 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro tras sufrir una caída en Logroño, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 22:25 horas de ayer, domingo 17 de agosto, un particular informó al Centro Coordinador de Emergencias de la caída de un motorista en la rotonda de la calle Chile con la calle Gran Vía Juan Carlos I de Logroño.

Desde SOS Rioja se informó a Policía Local y se movilizaron recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

El motorista, un hombre de 31 años, fue trasladado en ambulancia al Hospital San Pedro.