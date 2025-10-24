El movimiento feminista clamará en Logroño contra las violencias machistas incidiendo en la institucional

Representantes de Kirké han hecho entrega del manifiesto en el Parlamento de La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El movimiento feminista estatal se manifestará mañana, sábado 25 de octubre, en Logroño contra las violencias machistas. La manifestación saldrá del Palacio de Justicia para poner el acento en la violencia institucional que se ejerce en el Juzgado de Mujer.

La manifestación está convocada por la plataforma feminista estatal 'La Fuerza de las Mujeres es el Futuro de Todas' y como anfitriona en Logroño la asociación riojana 'Kirké. Feministas en Acción'.

Está convocada para mañana, sábado 25 de octubre, a las 12:00 horas, desde las puertas del Palacio de Justicia. Se trata de la quinta edición de una movilización que comenzó en 2021 en Madrid y que, cada año, recorre una ciudad diferente de España para extender la lucha feminista a todos los rincones del país.

La portavoz de Kirké, Isabel Ilzarbe, ha relatado cómo, desde esta entidad, se lleva tiempo "denunciando que en el Juzgado de Violencia contra la Mujer se podría estar ejerciendo violencia institucional, que es un tipo de violencia machista secundaria".

Aunque se pidió una investigación al Consejo General del Poder Judicial se respondió diciendo "que no se iba a hacer nada porque no se había detectado esa violencia".

Sin embargo, ellas siguen "recibiendo testimonios" y "las instituciones no están implementando ninguna medida". Por tanto, se ha decidido que en Logroño la manifestación partirá desde el Palacio de Justicia.

"Lo que está sucediendo", ha explicado, "es que a muchas mujeres se les está negando aceptarles pruebas, por ejemplo, a informes periciales o informes de testigos".

También, "se les están denegando órdenes de protección cuando resulta evidente, y si lo pasan por el sistema Viogen, así lo señala, que necesitan esa protección porque están en riesgo alto"; y "se les está obligando a compartir custodias con padres que son maltratadores, algunos de hecho ya condenados".

"Algunos juicios", ha sumado, "se están retrasando tanto que incluso tenemos algún caso en el que el maltratador ha quebrantado la orden de alejamiento sin que le haya supuesto absolutamente nada".

En la mañana de hoy, representantes de Kirké han entregado, en el Parlamento de La Rioja, el manifiesto que se leerá mañana con el objetivo de que los partidos políticos reaccionen y abran un diálogo con las asociaciones de mujeres, que son las que están "a pie de calle" y las que tienen "contacto con víctimas de todo tipo".

Ha señalado violencia de género en mitad de la pareja, violencia institucional, sistema prostitucional, etcétera, y ha visto necesario ese diálogo "para implementar medidas reales, que tengan efectos reales".

Ha apuntado cómo en La Rioja los datos hablan de "un incremento del 37 por ciento de las denuncias sobre violencia de género que se han presentado". La situación, por tanto, ha visto, es "grave".

Ha recordado el asesinato de Salwa, el de Carmen o el de la joven de Haro. "Situaciones que son la punta del iceberg de otras muchas violencias que están sufriendo mujeres aquí en La Rioja, tanto en el ámbito urbano como en el rural", en este último "todavía más silenciado y más dificultado", ha dicho.