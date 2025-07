Movimiento Feminista de La Rioja convoca esta tarde en Logroño una concentración en apoyo del hijo de Juana Rivas

LOGROÑO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de ciudades de todo el país, incluida la capital riojana -a las 19,15 horas, frente a la Delegación del Gobierno-, acogerán este jueves concentraciones frente a juzgados y lugares significativos para pedir una justicia con mayúsculas, una donde prime el "interés superior" de Daniel Arcuri Rivas, permitiéndole permanecer con su madre en Maracena, en su entorno seguro y libre de violencia.

Convocadas por madres protectoras y profesionales comprometida/os con la erradicación del maltrato infantil, a través de asociaciones, colectivos y entidades defensoras de los derechos de la mujer, la infancia, la adolescencia y los derechos humanos, la cita comenzará 19,15 horas y culminará con la lectura unánime de un Manifiesto que recordará que en toda España hay miles de menores sufriendo violencia vicaria y violencia institucional.

La violencia vicaria la ejerce el progenitor sobre la desobediente que osó dejarlo, la castiga con lo que más le duele, arrancándole a sus hijos, llegando, en los casos más extremos, a suprimir la vidas de sus propios hijos. La segunda la ejerece la judicatura otorgando custodias compartidas y hasta exclusivas a maltratadores, convitiéndose así en complice y responsible del mayor daño de madres y de sus criaturas.

Bajo el lema 'Escuchen a Daniel', esta iniciativa de la sociedad civil exige a la titular del juzgado nº 3 de Granada que escuche a este niño y deje de violar el derecho que la LO de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia (Lopivi), vigente desde 2021, le garantiza a Daniel y a toda/o menor: ser escuchada/o. Y que se tenga en cuenta su deseo de permanecer con su madre y familia en Maracena.

La jueza aplazó hasta el viernes 25 su marcha con Arcuri, condenado en España por violencia de género y actualmente procesado en Italia por malos tratos. El pasado martes, en la entrada del Punto de Encuentro Familiar (PEF) Daniel manifestó entre lágrimas su negativa a irse con Arcuri y su miedo a que le asesine.

El caso de Daniel ha conmocionado a la opinión pública y a miembros del Gobierno nacional, pero no es ni mucho menos un caso aislado. Miles de menores en todo el país atraviesan situaciones similares: sentencias y resoluciones judiciales que incumplen el Código Civil y la normativa de protección a la infancia obligándoles a relacionarse y convivir con padres denunciados y/o condenados por violencia de género y por violencia y abuso contra ellos mismos, exponiéndoles a grave riesgo para su bienestar físico y emocional, incluso a que sus vidas sean suprimidas. A día de hoy, 66 niñas y niños han sido asesinados por sus progenitores.

En este contexto, multitud de voces críticas señalan la mala praxis e irresponsabilidad de Judicatura y Fiscalía de Menores, además de su frecuente incumplimiento de la Lopivi, vigente desde 2021, al desproteger en la práctica a las y los menores e ignorar su sufrimiento.

Las concentraciones se celebrarán en numerosas ciudades, entre ellas, Gijón, Tarragona, Barcelona, Boltaña (Huesca), Zaragoza, Córdoba, Jaén, Cádiz, Sevilla, Málaga, León, Salamanca, Murcia, Navarra, Lugo, Logroño y Ourense. En Madrid, frente al Congreso, sede de la soberanía popular, de una sociedad que clama impotente por la protección de las y los más vulnerables frente a las violencias machistas. Y en nuestra capital riojana, frente a la Delegación de Gobierno.

IU SE SUMA.

Izquierda Unida de La Rioja anuncia su apoyo a la concentración espontánea convocada este jueves a las 19,15 horas frente a la Delegación del Gobierno en Logroño por el Movimiento Feminista, en defensa del derecho de Daniel Arcuri Rivas a permanecer en un entorno seguro junto a su madre, Juana Rivas, como él mismo ha manifestado públicamente, y frente al riesgo de ser entregado a su padre, actualmente procesado por malos tratos contra la madre y sus dos hijos.

"La justicia española tiene herramientas legales para proteger a Daniel. Lo hizo Suiza en un caso similar, y España puede hacer lo mismo", ha señalado Henar Moreno, portavoz de IU en La Rioja. "Lo que está en juego es la integridad del menor, y no puede haber ambigüedades, debe prevalecer el interés superior del niño. Daniel debe ser escuchado y protegido. Él ya ha dicho que tiene miedo de que su padre lo mate, lo ha dejado por escrito, lo ha manifestado en público... Ningún maltratador es un buen padre".

En 2023, el Tribunal Federal Suizo se negó a devolver a dos menores a España, aplicando las excepciones del Convenio de La Haya, al considerar que el regreso conllevaba un grave riesgo para los niños. La justicia suiza, en aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, priorizó su bienestar, los escuchó y evaluó su situación con equipos especializados. "No hablamos de invenciones legales, hablamos de precedentes sólidos y legislación vigente. Si Suiza pudo, España también puede", ha remarcado Moreno.

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, de Izquierda Unida, ya ha expresado su preocupación por este caso y está trabajando activamente para que se protejan los derechos de Daniel. Desde IU destacan que está acompañando a Juana Rivas y a sus hijos, y exigiendo al resto del Gobierno que se actúe con firmeza.

Como muestra de ese compromiso, el Ministerio ya ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía para que se actúe con urgencia y se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad del menor. "No vale con declaraciones de preocupación, hay que usar todos los mecanismos legales que existen para frenar esta entrega. Rego está empujando, pero el conjunto del Estado tiene que estar a la altura", ha advertido Henar Moreno. "El Gobierno está en disposición de aplicar las excepciones del Convenio de La Haya, que permiten proteger al menor cuando hay un riesgo claro para su integridad, y debe aplicarlas".

Desde Izquierda Unida advierten que "permitir la entrega de Daniel a su padre, sobre quien pesan causas abiertas por violencia machista, supondría una forma de complicidad institucional con la violencia vicaria" y recuerdan que "la pasividad del Estado no es una posición neutral, sino una forma de alinearse con el maltratador y abandonar nuevamente a un menor en situación de riesgo".

"Todavía estamos a tiempo de frenar una catástrofe", ha señalado Moreno. "Daniel ha dicho claramente que teme por su vida. Si el Estado no actúa, volverá a fallarle a un niño que ha pedido ayuda, y esta vez no podrá decir que no lo sabía".