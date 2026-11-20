Coordinadora Feminista - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El movimiento feminista se ha unido, en vísperas del Día por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, en una coordinadora: "Contra la violencia, mujeres unidas. Contra el patriarcado, feminismo organizado", ha clamado Juana Clavero.

La coordinadora esta compuesta por CNT; CC.OO; GYLDA; IU; Kirké Feministas en Acción; Mujeres Riojanas Progresistas; Plataforma 8 de Marzo; Partido Comunista de los Pueblos de España; PSOE; UGT y USO.

Entre las portavoces, Yolanda López ha puesto en relieve que se presentan como Coordinadora Feminista tras comprender que es "más útil una respuesta conjunta" poniendo en valor lo que verdaderamente les une, "la lucha contra la violencia de género".

"Sabemos que, frente a una violencia estructural, la respuesta tiene que ser colectiva, porque ninguna organización por sí sola puede hacer frente a un problema de esta dimensión; y cuando hablamos de defender la vida, la libertad y los derechos de las mujeres la diferencia no puede estar por encima de lo que nos une", ha explicado.

Para el próximo 25 de noviembre, la plataforma ha organizado una manifestación, a las 19:00 horas, que partirá del Palacio de Justicia ante "la desprotección judicial, la falta de medidas eficaces y los obstáculos para acceder a la justicia".

Son también, ha afirmado Isabel Ilzarbe, "formas de violencia" y está, ha dicho, ocurriendo en La Rioja, donde mujeres se han encontrado con que "no las han escuchado, no las han protegido o han prolongado su sufrimiento".

"Este 25 de noviembre", ha explicado Clavero, "queremos que todas las mujeres puedan sentirse reconocidas, representadas y protegidas porque nuestros derechos no compiten, se defienden juntas".

"Este 25 de noviembre nos encontrarán juntas, organizadas y en las calles, por las que están, por las que no están y por todas las que vendrán", ha añadido.

Rocío Giraudo, por su parte, ha denunciado y condenado la agresión lesbófoba sufrida por tres mujeres el pasado 10 de noviembre. "Les trasladamos todo nuestro apoyo y solidaridad, no están solas", ha dicho.

Ha pedido que los hechos se investiguen y que las instituciones y la justicia "actúen con firmeza para proteger a las víctimas".

"Queremos recordar que la lucha contra el patriarcado y las violencias machistas también debe ser una lucha contra todas las formas de discriminación que nacen de ese mismo sistema", ha resaltado.

Por eso, ha visto, "no podemos olvidar las violencias que sufren las personas lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales y el conjunto de las personas LGTBIQ+".