Muere Carmen Chover, exconcejala de Logroño, referente en el asociacionismo

LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exconcejala del Ayuntamiento de Logroño y referente del asociacionismo, Carmen Chover, ha fallecido a los 84 años. Fue distinguida en 2022 como 'Riojana Ilustre' y obtuvo también la 'Medalla de San Bernabé' en 2014.

Nacida en la localidad valenciana de Alcudia, Chover fue un referente en el voluntariado a favor de los más desfavorecidos y del fomento del asociacionismo. De hecho, fue la primera presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja y de la asociación Avezo (Asociación de Vecinos Zona Oeste de Logroño).

Además, entró como concejala de Participación Ciudadana y Consumo del Ayuntamiento de Logroño en el período 1991-1995. En su vida también destacó por su participación sindical, social y política en el movimiento antifranquista.

Su esposo, Manuel Ruano, fue cofundador de Comisiones Obreras en La Rioja, sindicato del que fue secretario general hasta 1991. Precisamente, el hijo de ambos, Jorge Ruano, ostentó este cargo durante diez años.