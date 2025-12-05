El MUJA recupera dos nuevos bloques fósiles de un gran dinosaurio saurópodo con la ayuda de un helicóptero de Agoncillo

El MUJA recupera dos nuevos bloques fósiles de un gran dinosaurio saurópodo con la ayuda del Ejército de Tierra. - PRINCIPADO

OVIEDO/LOGROÑO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) ha recuperado dos nuevos bloques con restos fósiles de un gran dinosaurio saurópodo localizado en los acantilados de Ribadesella que han podido ser desplazados gracias a la ayuda de un helicóptero de Agoncillo.

Las piezas trasladadas al MUJA son las vértebras del sacro articuladas y las últimas vértebras dorsales del dinosaurio. El tamaño y el peso de ambos bloques, de algo menos de una tonelada cada uno, unidos a la dificultad de acceso al yacimiento y la relevancia del material, han obligado a utilizar un helicóptero y a solicitar la ayuda del Ejército para su traslado al museo, donde se continuará trabajando en la preparación de las piezas para su posterior análisis y estudio.

Para esta labor de rescate, el equipo del MUJA ha contado con la colaboración de un helicóptero de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra y del Batallón de Helicópteros de Maniobra III. Previamente, el Batallón de Helicópteros de Transporte V participó en las tareas previas de reconocimiento.

Se ha utilizado un helicóptero NH90 (HT.29 en su designación militar española), con base en el acuartelamiento de Héroes del Revellín, en Agoncillo (La Rioja), que puede alcanzar una velocidad de 260 kilómetros por hora en operación y de hasta trescientos en crucero. Además, ha participado personal de apoyo en tierra para realizar tareas de mantenimiento, preparación de cargas y repostaje.

El traslado de este material pone fin a la segunda campaña de excavación del MUJA realizada en los acantilados de Ribadesella por el equipo científico del museo junto con los investigadores Pablo Puerta, del Museo de Trelew (Chubut, Argentina) y reconocido especialista en excavación y recuperación de materiales fósiles, y Oliver Rauhut, paleontólogo especializado en dinosaurios que se encarga de estudiar el material óseo del saurópodo hallado en Asturias y responsable de la Colección Estatal de Paleontología y Geología de Baviera.

En la primera campaña de excavación, realizada el pasado julio, se recuperó un bloque con varias vértebras de la cola y se extrajeron otras vértebras caudales, un pubis, un isquion, una costilla completa y cuatro chevrones, todas partes del mismo ejemplar que las piezas actuales. Además, en esta segunda campaña, iniciada en septiembre, se recuperó otro bloque de gran tamaño con una de las escápulas del saurópodo.

Está previsto que los trabajos en el yacimiento del equipo científico prosigan el próximo año y que sean necesarias al menos dos o tres campañas más para extraer todos los restos fósiles del saurópodo, de cuello y cola largos, cuadrúpedo y herbívoro, que se estima midiese unos 20 metros de longitud.