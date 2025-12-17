Una mujer de 26 años herida en un accidente al colisionar dos vehículos en Avenida de la Paz de Logroño

Accidente de tráfico en Avenida de la Paz de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 26 años resultó herida, a última hora de la tarde del martes, en un accidente de tráfico al colisionar dos vehículos, a la altura del número 30, de Avenida de la Paz de Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

Fue un particular el que dio aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se dio aviso a Policía Local y se movilizaron recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud. La joven fue trasladada al Hospital Viamed Los Manzanos.