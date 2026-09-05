Una mujer de 45 años es trasladada al Hospital de Calahorra tras sufrir una colisión por alcance

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 45 años ha sido trasladada al Hospital de Calahorra tras sufrir una colisión por alcance en Arnedo, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 12:05 horas de hoy, ha sido Policía Local de Arnedo quien ha solicitado al Centro de Emergencias recursos para atender a una persona herida en una colisión por alcance en la calle Benidorm, número 24, del municipio de Arnedo.

Desde el Centro Coordinador se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y una mujer de 45 años ha sido trasladada al Hospital de Calahorra.