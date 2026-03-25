Una mujer de 55 años trasladada a 'Los Manzanos' tras ser atropellada en Logroño

Archivo - Hospital Viamed Los Manzanos - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 55 años ha sido trasladada al Hospital Viamed 'Los Manzanos' tras ser atropellada, a las 07,58 horas, por un vehículo en la calle Avenida Lobete de Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Policía Local y se han movilizados los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.