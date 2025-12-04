Una mujer de 78 años trasladada al Hospital de Calahorra tras sufrir un accidente de tráfico en Aldeanueva

Publicado: jueves, 4 diciembre 2025 12:22

   LOGROÑO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de 78 años ha sido trasladada al Hospital de Calahorra tras sufrir un accidente de tráfico, a las 11,14 horas, en el punto kilométrico 350 de la N-232, en Aldeanueva, al colisionar por alcance un vehículo y un camión, según ha informado SOS Rioja 112.

   Desde el Centro de Coordinación se ha dado aviso a Guardia Civil y se molivilizado a los Bomberos de CEIS Rioja, recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y mantenimiento de carreteras.

