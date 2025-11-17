Una mujer de 81 años, herida al ser atropellada en Autol

Archivo - Hospital de Calahorra. - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 81 años ha resultado herida esta mañana en un atropello ocurrido en la localidad de Autol, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 8,52 horas de este lunes, SOS Rioja ha recibido un aviso de un atropello a una mujer con un coche en la Travesía Ezquerro nº 52 de Autol.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para la atención de la herida.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herida una mujer de 81 años, que, tras ser atendida, ha tenido que ser evacuada al Hospital de Calahorra.