Una mujer, herida anoche al chocar un camión y dos turismos a la salida del túnel de Piqueras

Archivo - Imagen de archivo del túnel de Piqueras, en la carretera nacional N-111. - GOOGLE MAPS - Archivo

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida esta pasada noche en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera nacional N-111, a la salida del túnel de Piqueras, donde, en el momento del suceso, estaba comenzando a nevar, según los datos del Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 23,14 horas de este viernes, un particular ha avisado a SOS Rioja de que un camión se encontraba cruzado en la calzada en la N-111, a la salida del tunel de Piqueras.

Además, dos turismos habían colisionado contra el camión, en un momento en el que, en la zona, estaba comenzando a nevar.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y a mantenimiento de carreteras, e igualmente, y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herida una mujer de 30 años, que ha tenido que ser trasladada al Hospital San Pedro de Logroño.