Una mujer trasladada al San Pedro tras caerse en un autobús urbano

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una mujer fue trasladada a última hora de la noche del sábado al Hospital San Pedro tras sufrir una caída en un autobús urbano en la parada de Avenida de Colón de Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.
Ha sido la propia conductora la que ha dado aviso del suceso.
Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.
Tras atender a la mujer herida, los servicios sanitarios la trasladan al Hospital Universitario de San Pedro para su valoración.