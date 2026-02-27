Una mujer, trasladada al San Pedro tras sufrir un accidente con su patinete en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
Una mujer ha resultado herida esta pasada noche tras sufrir un accidente con su patinete en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.
De acuerdo con estas informaciones, sobre las 22,32 horas de este jueves, un particular ha informado a SOS Rioja de la caída de un patinete en la calle Piqueras, nº 30, de Logroño.
Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha avisado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Emergencias.
Como consecuencia del suceso, ha resultado herida una mujer de 39 años, que ha tenido que ser evacuada en ambulancia al Hospital San Pedro de la capital riojana.