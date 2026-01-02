La mujer de la víctima del parricidio de Fuenmayor constó en el sistema VioGén en el año 2012

Detenido un joven de 19 años tras, presuntamente, matar a su padre después de una discusión familiar en Fuenmayor (La Rioja)- GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

Se espera que el detenido, de 19 años, pase próximamente a disposición judicial y en breve se levante el secreto de sumario

FUENMAYOR (LA RIOJA), 2 (EUROPA PRESS)

La mujer de la víctima del parricidio de Fuenmayor (La Rioja), por el que presuntamente un hijo acabó con la vida de su padre la pasada Nochevieja, constó en el sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género) en el año 2012. La orden quedó inactiva cuando ambos retomaron la convivencia.

Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, tras acudir a la concentración celebrada en el municipio para mostrar su repulsa a "cualquier tipo de acto violento" tras el asesinato del hombre de 54 años presuntamente a manos de su hijo -de 19 años- tras una fuerte discusión.

El Consistorio, en coordinación con la Delegación del Gobierno y con el Ejecutivo regional, había convocado a los ciudadanos a guardar un minuto de silencio, en la puerta del Ayuntamiento, tras este suceso que se produjo en el interior del domicilio familiar situado en el número 9 de la calle Veracruz.

En la concentración, la delegada del Gobierno ha dado a conocer que sí que existían antecedentes por violencia de género en la familia hasta el año 2012, año "en que quedó archivado por reinicio de la convivencia entre ellos". Al parecer, al menos, hay constancia de una denuncia que se presentó en Navarra.

Por su parte, el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez, ha indicado que se espera que a lo largo de la mañana el detenido pase a disposición judicial y que en breve se pueda levantar el secreto de sumario.

Además ha añadido que el resto de la familia "tanto la madre como los otros hijos menores" están ahora mismo en un piso tutelado en Logroño.

EL PESAR DE TODO UN MUNICIPIO

En la concentración también ha intervenido el alcalde de la localidad, Alberto Peso, quien ha mostrado el pesar de todo el municipio tras un hecho de estas características. "Eran una familia más, habían llegado al pueblo hace cuatro o cinco años, y aunque no tenían mucha relación con los vecinos sí que, por ejemplo, los hijos estaban integrados completamente".

"Ha sido una noticia muy desagradable que no se la esperaba nadie", ha reconocido. "No sospechábamos nada, ni mucho menos, ha sido algo muy extraño y triste".

Fuenmayor -prosigue- "está nervioso, incrédulo. Lo que ha pasado no se lo esperaba nadie. Somos una localidad pequeña, tranquila... que pase esto pues nos hace estar muy tristes".

En el acto de este viernes, en donde se ha guardado un minuto de silencio contra "todo tipo de violencia", han participado además de la sociedad civil, la consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, la directora general de Justicia e Interior, Tania Sáez, el secretario general del PSOE de La Rioja, Javier García, así como miembros de la Guardia Civil y de otras instituciones.

LOS HECHOS

El Instituto Armado ha recordado que los hechos se produjeron el pasado 31 de diciembre, alrededor de las 17,20 horas. Al parecer, y según las primeras investigaciones, el suceso estaría relacionado con un presunto episodio de violencia de género que habría derivado en un caso de violencia doméstica.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Seguridad Ciudadana, así como agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, junto con la autoridad judicial. El presunto autor de los hechos fue detenido y trasladado a dependencias de la Guardia Civil para la instrucción de las diligencias.

Por su parte, el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de La Rioja. La autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones.