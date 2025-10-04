Una multitudinaria manifestación recorre el centro de Logroño en apoyo a Palestina y reclamando "el fin del genocidio"

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una multitudinaria manifestación ha recorrido las principales calles del centro de Logroño en apoyo a Palestina y reclamando, entre otras cuestiones, el "fin del genocidio de Israel en Gaza". Ha sido convocada por Amistad con Palestina La Rioja y Acampada por Palestina La Rioja, dentro de la RESCOP, Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina.

El recorrido, ha comenzado, pasadas las 18,30 horas, en El Espolón, frente a la Delegación del Gobierno, recorriendo las calles Bretón de los Herreros, Siervas de Jesús, Daniel Trevijano, Gran Vía y Marqués de Murrieta, para terminar junto a los juzgados.

La marcha iba encabezada con una pancarta en la que se podía leer 'Paremos el genocidio en Palestina. Fin del comercio de armas y las relaciones con Israel. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá'. También había otra que decía 'Boicot a Israel' o 'Esta Europa nos avergüenza', así como carteles con la frase 'Periodistas, sanitarios, educadores, personal humanitario, población civil, asesinados por Israel'.

También se han coreado gritos y consignas del tipo "Free, free, Palestine"; "No es una guerra, es un genocidio"; "Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel"; "A romper, a romper, relaciones con Israel'; o "Cada niño muerto, es un niño nuestro".

Antes de comenzar la protesta, Tomas Romero, que ha actuado como portavoz, ha señalado a los medios de comunicación que "el motivo principal de la manifestación es que parar el genocidio, que finalice la ocupación ilegal del territorio palestino por parte del ente sionista de Israel".

Además, ha indicado que "debemos seguir presionando como grupos civiles al Gobierno para que se cumpla el Real Decreto del embargo de armas, para que sea real y efectiva".

Romero, en relación a las últimas negociaciones para alcanzar acuerdos que pongan fin a los ataques, ha señalado que "los palestinos están muy cansados de los procesos de paz; entiendo que siempre son bienvenidos a los procesos de paz, si bien, debe ser el pueblo palestino, con sus organizaciones civiles, sindicales, sus partidos, sus movimientos, quien tiene que decidir cuál es su futuro y bajo sus condiciones". "Son ellos quienes tienen su soberanía, su futuro y cómo sería el proceso", ha añadido.

PETICIONES

Al término de la marcha se va a leer un comunicado en el que se pide el "embargo integral de armas a Israel" con el "fin inmediato del comercio de armas y de tecnología militar y de seguridad con Israel, incluyendo venta, compra y tránsito".

Por ello, exigen "la conversión del Real Decreto Ley incluyendo las enmiendas para garantizar un embargo integral, sin excepciones, transparente, y que ponga fin definitivamente a todas las relaciones militares y de seguridad con Israel, así como que se apruebe la Proposición de Ley registrada en julio de 2024".

También reclaman la "ruptura total de relaciones académicas, diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel", además de "sanciones internacionales al régimen de apartheid israelí".

Otra de las demandas del colectivo pasa por el "apoyo pleno a las demandas judiciales contra Israel, sumándose a Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia y respaldando el trabajo del Tribunal Penal Internacional para juzgar a líderes israelíes por genocidio y crímenes de guerra".

Para concluir, han reclamado el "fin a la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina, como hemos visto estas semanas en la Vuelta" a lo que han añadido "la derogación de la Ley Mordaza".