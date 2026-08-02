Los municipios de Pradejón (La Rioja) y Altura (Castellón), el duelo de este lunes en 'El Grand Prix'

Archivo - El presentador de Grand Prix, Ramón García (c), y los copresentadores de Grand Prix Lalachús (i) y Gorka Rodríguez (d) - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

'El Grand Prix del Verano' ofrece una doble cita en La 1 para que la audiencia no se quede con las ganas: el domingo 2 de agosto llegará el duelo entre San Juan de la Rambla (Tenerife) y Quintanar del Rey (Cuenca), mientras que el lunes 3 de agosto será el turno de Altura (Castellón) y Pradejón (La Rioja), dos nuevos enfrentamientos para seguir avanzando en la competición.

Ramón García, Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la Vaquilla siguen viviendo la gran fiesta del verano. El programa es una de las ofertas preferidas del público estos meses y ha sido líder en sus dos entregas emitidas hasta ahora este verano.

El pasado lunes se impuso en el prime time con un 16% de cuota, 1.284.000 espectadores y más de 3,4 millones de contactos.

LUNES 3 DE AGOSTO: ALTURA Y PRADEJÓN

La emoción continuará este lunes con un nuevo enfrentamiento de la edición. Altura (Castellón), con camiseta azul, contará con el apoyo de Fonsi Nieto como padrino, mientras que Pradejón (La Rioja), equipo amarillo, estará amadrinado por la cantante Soraya.

Los dos municipios se enfrentarán en pruebas clásicas como 'Súperbolos' y 'Bienvenidos a Tartópolis', además de la nueva gymkana 'Hormigas para siempre', en la que deberán demostrar su habilidad, velocidad y capacidad de trabajo en equipo.