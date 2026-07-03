Munilla celebra este fin de semana la XV Feria Internacional de Antigüedades - CASA DE LOS PERIODISTAS

LOGROÑO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Munilla acoge este sábado y el domingo, 4 y 5 de julio, la XV Feria Internacional de Antigüedades, una de las citas culturales y comerciales más consolidadas del calendario estival de la comarca y un referente para aficionados al coleccionismo, las antigüedades y los objetos históricos.

La feria está organizada por la Asociación Amigos de Munilla que en estos quince años ha reafirmado la trayectoria de esta cita que durante años ha contribuido a dinamizar la vida cultural del municipio y a atraer visitantes procedentes de diferentes puntos de España y del sur de Francia.

Durante los dos días, el Frontón polideportivo de Munilla se convertirá en un espacio de encuentro para profesionales, coleccionistas y público general, que podrán descubrir una amplia selección de muebles antiguos, porcelanas, textiles, relojes, piezas de decoración, instrumentos, documentos históricos, objetos de colección y otros artículos de gran interés artístico y patrimonial; en suma, una amplia selección de antigüedades de los más diversos tipos y para todos los bolsillos.

Según la Asociación Amigos de Munilla esta feria no solo constituye una oportunidad para adquirir piezas singulares, sino también para acercarse a la historia a través de objetos que han formado parte de la vida cotidiana de generaciones pasadas. Asimismo, el evento contribuye a promocionar el patrimonio cultural y turístico de Munilla y del Valle del Cidacos, favoreciendo la actividad económica y la afluencia de visitantes durante el primer fin de semana de julio.

La Feria Internacional de Antigüedades se ha convertido con el paso de los años en una de las actividades más representativas impulsadas por la Asociación Amigos de Munilla, entidad que desde hace cuarenta y cinco años trabaja por la conservación, promoción y difusión del patrimonio histórico, cultural y social del municipio. La feria nació en el año 2010 con vocación de permanencia, con el fin de complementar a otras actividades que se realizan en la localidad, y en el Alto Cidacos, como el Festival de Jazz de Munilla 'Munijazz', que también organiza la asociación, y que este año celebrará su vigésimo segunda edición, los días 14, 15 y 16 de agosto, entre otras.