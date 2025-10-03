El Museo de La Rioja vuelve a cobrar vida con 8 rutas teatralizadas sobre Espartero y 6 juegos del cluedo - GOBIERNO DE LA RIOJA

Las entradas para ambas actividades estarán disponibles desde las 12 horas de mañana, sábado, 4 de octubre, en www.entradium.com

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de La Rioja volverá a cobrar vida, misterio y humor estos próximos meses -de octubre a diciembre- con la celebración de una nueva edición del cluedo inmersivo 'El Misterio de Torremuña' y las visitas teatralizadas.

Tras el éxito cosechado en pasadas ediciones, desde la Consejería de Cultura, en colaboración con el Museo, vuelven a ofrecer a riojanos y visitantes estas atractivas actividades que permitirán, además, conocer algunos de los entresijos de la historia y personajes más importantes de nuestra comunidad autónoma.

Las entradas para participar en ambas iniciativas estarán a la venta este sábado, 4 de octubre, a partir de las 12,00 horas, en https://entradium.com/. Como destacan desde la organización "es importante coger rápido las entradas porque en la anterior edición se agotaron al momento".

"ÉXITO ABRUMADOR"

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha puesto en valor el "éxito abrumador" que tuvieron ambas iniciativas en sus estrenos. "Cuando las cosas funcionan, el Gobierno de La Rioja apuesta por esa continuidad y estamos hoy aquí para presentar ocho visitas teatralizadas y seis juegos de cluedo".

Con todo ello, Iturriaga ha animado a todos a "disfrutar de estas experiencias en un espacio histórico-artístico único como es el Museo de La Rioja". Un Museo que, además de estas actividades, también alberga durante todo el año muchas otras con exposiciones permanentes, talleres para familias, exposiciones temporales, visitas guiadas, talleres, ludotecas, entre otras actividades.

EL MISTERIO DE TORREMUÑA:

La noche, el silencio del museo y una historia real de expolio de arte sacro sirven de punto de partida para 'El misterio de Torremuña', un juego teatralizado en el que los participantes se convierten en detectives.

En 1971 fueron robadas tres tablas gótico-flamencas del siglo XV del retablo mayor de la iglesia de Torremuña, en el Camero Viejo.

Tras años de investigaciones, las piezas regresan al museo. Para evitar más expolios el retablo fue desmontado y trasladado al museo provincial y pasó a formar parte de los fondos del mismo, pero en la víspera de su presentación aparece un cadáver.

Entre enigmas, interrogatorios y pistas repartidas por las salas, los visitantes deberán resolver un posible asesinato en una experiencia de 90 minutos, que combina intriga, humor y educación patrimonial.

La actividad está recomendada para adultos y jóvenes a partir de 12 años (de 12 a 15 deberán ir acompañados de un adulto), se celebra en horario nocturno, a partir de las 20 horas, cuando el museo ya está cerrado al público, y tiene un aforo máximo de 20 personas por sesión.

UN VIAJE TEATRAL CON EL QUE DESCUBRIR 'EL Ñ ELEMENTO'

La ruta 'El ñ elemento' ofrece una visita guiada por actores que dan vida a personajes históricos y ficticios como Jacinta Martínez de Sicilia y su tía Doña Josefa; un centurión romano; Puri (del servicio de limpieza del museo); la talla gótica de san Juan Evangelista o Míster Adkinson, restaurador llegado de Nueva York y especializado en tallas góticas, serán algunos de los protagonistas de una ruta de la que se podrá disfrutar los fines de semana.

Esta visita inmersiva se ha convertido en una de las propuestas más queridas por el público y cierra ahora su temporada actual antes de renovarse con nuevos guiones y personajes en 2026.

ENTRADAS Y PRECIOS:

Las entradas para ambas actividades, dirigidas por la compañía riojana Sapo Producciones, estarán disponibles desde las 12 horas de mañana, sábado 4 de octubre, en www.entradium.com, con un precio de 6 euros para 'El misterio de Torremuña' y 4 euros para la visita teatralizada.