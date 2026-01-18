Los museos calagurritanos cierran 2025 con un aumento de visitantes

Museo de la Verdura de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los espacios museísticos y patrimoniales de Calahorra han cerrado el año 2025 con un balance global positivo, reflejando el interés creciente por la oferta cultural de la ciudad y el impacto de una programación variada, educativa, atractiva y accesible dirigida a todos los públicos.

El Museo de la Verdura, único en España dedicado a los productos de la huerta, registró hasta el 31 de diciembre de 2025 un total de 4.831 visitantes, que supone un incremento del 13,9 por ciento, respecto al año anterior.

El mes de abril fue el de mayor afluencia, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, y de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, Fiesta de Interés Turístico Regional. En cuanto al perfil del público visitante destaca una mayoría de mujeres mayores de 65 años. El Museo de la Verdura recibió 68 grupos organizados, entre ellos centros educativos, asociaciones, Imserso y otros grupos diversos.

La mayor parte de estos turistas llegaron procedentes de La Rioja (26,35 por ciento), seguidos del País Vasco (18,55 por ciento), Madrid (10,23 por ciento) y Cataluña (8 por ciento). La Casa Santa-Museo inclusivo del Fondo Bella contabilizó 395 visitas en 2025, frente a las 309 de 2024. Un aumento que se atribuye a la celebración de eventos culturales gratuitos como visitas guiadas, rutas teatralizadas y la celebración de Lunarte.

Las estadísticas del perfil de visitantes coinciden con las del Museo de la Verdura, siendo principalmente mujeres riojanas de 26 a 65 años las que más se han acercado a este espacio museístico. Los meses de noviembre, octubre y mayo han sido los que más turistas ha recibido la Casa Santa.

Por su parte, el Museo de la Romanización recibió 5.841 visitantes entre el 1 de enero y el 5 de octubre de 2025, fecha en la que cerró sus puertas temporalmente para mejorar su accesibilidad y eficiencia energética.

Durante el año pasado, el museo albergó exposiciones temporales como la XL 'Muestra de Arte Joven en La Rioja' y 'El comercio y la industria calagurritana vista por sus fotógrafos', así como charlas, un escape room y cuentacuentos con una notable asistencia de público.

Además, el 2 de agosto acogió un concierto de jazz dentro del programa municipal Bimilenaria cultural, que registró una alta participación. En cuanto a la procedencia de las personas que visitaron el Museo de la Romanización en 2025, destacan los turistas de Calahorra (33,21 por ciento), Madrid (11 por ciento), País Vasco (9,43 por ciento) y Cataluña (8,51 por ciento), que constituyen los principales lugares de origen.

Las visitas a los yacimientos arqueológicos de Calahorra también mantuvieron una buena respuesta del público durante el año pasado. El yacimiento de 'La Clínica' fue visitado mediante recorridos guiados, concentrando su mayor afluencia en el mes de julio, con un público mayoritariamente local y coincidiendo con la jornada de puertas abiertas del campo experimental de arqueología, organizado por la UNIR con la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra.

Por su parte, el yacimiento de 'Las Medranas' y el 'Torreón de Portillo de la Rosa' recibieron 127 visitantes, principalmente calagurritanos. Siendo marzo el mes con más público con motivo del programa de visitas guiadas y gratuitas. En conjunto, estos datos confirman la consolidación de Calahorra como un referente cultural y patrimonial, así como el respaldo del público a las actividades educativas, divulgativas y gratuitas programadas para atraer a visitantes y fortalecer el vínculo de la ciudadanía con su patrimonio histórico y cultural.

MEJORA DEL MUSEO DE LA ROMANIZACIÓN

Durante el pasado año también en el Museo de la Romanización comenzaron las obras de mejora y modernización consistentes en la sustitución del sistema de iluminación existente por tecnología LED, la bomba de calor, fancoils y los conductos interiores, así como de la carpintería exterior y de parte de la envolvente.

También se van a incorporar paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica y un sistema de ventilación mecánica controlada con recuperador. Asimismo, el proyecto prevé la instalación de producción de agua caliente sanitaria mediante aerotermia y numerosos trabajos para la mejora global de la accesibilidad al museo. Todos estos trabajos convertirán al Museo de la Romanización en un espacio más accesible, sostenible y atractivo para visitarlo.

El Gobierno de La Rioja invertirá 638.225,39 euros en esta actuación incluida en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea- NEXTGENERATIONEU dentro del Componente 14 'Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico'.