'Música En Cada Rincón', Del Colectivo 'Suakai', Llega El 7 De Agosto A Enciso - COLECTIVO SUAKAI

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de Música en cada rincón, la innovadora gira impulsada por el colectivo 'Suakai', afronta su recta final y recala este próximo viernes, 7 de agosto, a las 20,00 horas, en la localidad riojana de Enciso, consolidando su firme apuesta por llevar la vanguardia musical y la cultura de primer nivel a los enclaves rurales.

Entre el aroma a pinar, el peso del patrimonio rural y la emoción desbocada de quienes se resisten a ver morir sus raíces, Música en cada rincón aproxima su epílogo tras firmar una de las páginas culturales más hermosas del año. La expedición del colectivo 'Suakai' afronta sus últimas citas del estío convertida en un milagro itinerante que cruza fronteras provinciales para encender plazas donde el tiempo parecía detenido. Una propuesta fascinante que demuestra que cuando la música de primer nivel habita el pueblo, la geografía del olvido se transforma de inmediato en un escenario lleno de vida.

Hay un milagro silencioso que ocurre cuando la alta cultura renuncia a la altivez de las capitales y decide buscar refugio en la memoria de los pueblos. En mitad del estío, allí donde la geografía vaciada reclama vida y sentido de comunidad, la séptima edición de Música en cada rincón, la iniciativa de intervención cultural impulsada por el colectivo de neomúsica 'Suakai', se encamina hacia sus últimas citas tras completar un itinerario que está transformando las plazas rurales en espacios de vanguardia, resistencia y tecnología.

Lejos del ruido de los grandes circuitos comerciales, esta travesía itinerante ha demostrado en parajes como Obargo en Cantabria, Sanlúcar de Guadiana en Huelva, Rebollar en Cáceres y Patones en Madrid que el arte contemporáneo no solo es posible fuera de las grandes metrópolis, sino que cobra un significado infinitamente más profundo allí donde el silencio amenaza con volverse cotidiano.

La dimensión extraordinaria de esta gira quedó certificada de forma indeleble durante la jornada vivida en la pequeña localidad cacereña de Rebollar, un municipio de apenas doscientos habitantes que se vio desbordado por vecinos de toda la comarca. El clímax de la velada llegó de manera imprevista cuando subieron al escenario Álvaro Rodríguez, Carlitos Pérez y Alber Fuentes, tres músicos históricos de la banda de Robe Iniesta.

Su alianza sobre las tablas con Suakai para interpretar 'Focus', la pieza inicial de la obra Natura, regaló un hito sonoro irrepetible que electrificó al público y condensó el espíritu del proyecto: la excelencia artística puesta al servicio del encuentro humano, sin barreras ni jerarquías, sostenida por la complicidad indispensable de la propia comunidad local.

Este modelo de agitación cultural prosigue su marcha sin pausa para abordar el cierre de su calendario estival. Tras las vivencias acumuladas en la comarca de Liébana o la arquitectura negra de Patones, la ruta prosigue su marcha para recalar este próximo 7 de agosto en Enciso (La Rioja) a las 20,00 horas, antes de alcanzar su colofón definitivo en Usún (Navarra).

A lo largo de todo este recorrido, la experiencia gravita en torno a la Plaza Suakai, una instalación abierta que convierte las plazas en espacios de convivencia participativa antes de los conciertos. En ella conviven la gastronomía identitaria de la marca Reyno Gourmet mediante El momentico Suakai, la artesanía de la tierra y propuestas de interacción como el reto ciclista Landismo Challenge junto a Specialized y Bike 360, la escucha binaural mediante tecnología Audio-Technica o el punto Voces del territorio. Una propuesta integral respaldada por el Gobierno de Navarra, Euskarabidea, la Fundación Camino Lebaniego, la Fundación Caja Navarra, Sisnet y Nissan Arre Motor, que reafirma que llevar la creación de primer nivel a los márgenes del país es el acto cultural más revolucionario de nuestro tiempo.