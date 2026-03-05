Música, cine, talleres y una Gala para celebrar el Día Internacional de la Mujer en Calahorra

Cartel actos 8M de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, el Ayuntamiento de Calahorra ha preparado actividades para todas las edades con la colaboración del Ministerio de Igualdad, a través del Pacto de Estado.

Hoy jueves, 5 de marzo, los alumnos del Conservatorio de Música de Calahorra ofrecerán el concierto titulado 'Grandes compositoras', organizado por la AMPA. Participa el alumnado de viento, cuerda, percusión, guitarra y piano del Conservatorio, que interpretará obras de compositoras. Tendrá lugar en la sala cultural 'Ermita de la Concepción' a las 19,00 horas. Para los más pequeños se proyectará 'AINBO' el sábado 7 de marzo a las 18,00 horas en los cines Arcca. Las invitaciones para el visionado de esta película pueden recogerse en la taquilla de los cines hasta completar el aforo.

El domingo 8 de marzo a las 12,00 horas el concejal de Igualdad, Iván Jiménez, leerá el manifiesto oficial en los porches del Ayuntamiento y, por la tarde, a las 19,00 horas comenzará la Gala de Reconocimiento a la Mujer emprendedora de Calahorra en el teatro Ideal.

Este año las protagonistas son Rebeca Losantos (La Panadera 2.0); las hermanas Katherine y Kelly Johana Gónzalez (Arte Sano); Andrea Lorente (Centro de Yoga y Pilates Reformer) y Estefanía Bañol (TeComo Brasería). Nos contarán su experiencia como emprendedoras en la ciudad. Además, durante el transcurso de la gala, el Ayuntamiento de Calahorra homenajeará a la calagurritana Olga Martín Belloso, licenciada y doctora en Química, por su exitosa trayectoria profesional.

Olga Martín es catedrática en Tecnologías de Alimentos en la Universidad de Lérida y vicerrectora de Transferencia del Conocimiento e Investigación en esta misma universidad y la primera mujer española que se incorporó a la Unión Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. También es presidenta de la Federación Europea de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, vicepresidenta de la Sociedad Internacional de Ingeniería de Alimentos (ISFE) y presidenta de la Sociedad Española de Ingeniería de Alimentos (SESIA) desde 2019.

En 2012 fue designada embajadora en España de la Iniciativa para la Armonización Global (GHI) y hace cuatro años fue investida Doctora Honoris Causa por la Universidad de Cantabria. La entrada a esta gala es libre, pero para asistir es imprescindible presentar una invitación, que puede retirarse en la taquilla del Ideal hoy jueves, de 12,00 a 14,00 horas y los días de función dos antes de su inicio, así como en la página web, www.citylok.com/teatroideal.

Además, los días 4, 5 y 6 de marzo se está impartiendo un taller de plantas medicinales a los usuarios del programa municipal 'Apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, personas mayores y personas con discapacidad con un servicio complementario a la promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia'. Se está desarrollando en el Centro Joven Municipal a partir de las 11,30 horas.

El 'Mapa de las emociones', programado para el 8 de marzo de 10,30

a 13,00 horas en el paseo del Mercadal y organizado por el Centro de Salud de la ciudad, se ha cancelado por las lluvias previstas para este próximo domingo.