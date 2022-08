MUWI Music Fest, uno de las últimas oportunidades de ver a Rigoberta Bandini antes de su gira despedida

LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Rigoberta Bandini anunció su retirada temporal de los escenarios con una gira de despedida (Rigotour) que recorrerá las principales capitales de España. Antes, MUWI La Rioja Music Fest será uno de los pocos festivales en los que la artista catalana recalará.

Con un directo en el que prima la celebración y aires de verbena, el viernes 26 de agosto en Logroño se vivirá un espectáculo en el que la fiesta y la diversión es el principal objetivo de Rigoberta.

Paula Ribó (Rigoberta Bandini) empezó a cosechar una gran popularidad durante la primavera y el verano del confinamiento. Too Many Drugs e In Spain we call it soledad arrasaron y se viralizaron en Spotify y Youtube y terminaron convirtiéndose en la banda sonora de los días del confinamiento y la posterior desescalada.

Los Premios MIN de la Música Independiente a Mejor Artista Emergente y a Mejor Canción en 2021 respaldan el fenómeno Rigoberta Bandini, nueva musa de la electrónica española.

Mensajes con doble sentido, tonos melancólicos y estribillos alegres se han materializado en temas que ya son himnos, como la pegadiza Perra o Ay Mamá con la que compite hoy que ha sido escrita por Rigoberta junto a Esteban Navarro Dordal y Stefano Maccarrone y que supone un homenaje a las madres y a todas las mujeres.

Esta nueva diva musical del panorama electropop arrasa allá por donde pasa. Logroño y MUWI La Rioja Music Fest serán sus próximas paradas.

Además de Rigoberta, el viernes 26 actuarán en Bodegas Franco-Españolas Lagartija Nick, Maren, Mueveloreina, Niña Polaca, Panoramis, /Göo!, Edu Anmu.

El Sábado, 27 de agosto, lo harán León Benavente, La La Love You, The Prussians, Los Fresones Rebeldes, Jordana B., Brummel, Yahaira, Van Bylen.