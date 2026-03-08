Nace 'La Bodega Live', la nueva experiencia cultural donde música y vino se dan la mano en el centro de Logroño

El próximo 27 de junio, Bodegas Franco-Españolas será el escenario de 'La Bodega Live' - BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Logroño se prepara para recibir una de las citas más especiales del calendario cultural: 'La Bodega Live'. Este nuevo formato, que fusiona la potencia del directo con el prestigio vinícola, tendrá lugar el próximo 27 de junio en un escenario de excepción: los patios y rincones históricos de Bodegas Franco-Españolas.

'La Bodega Live' nace para ofrecer una experiencia que va más allá del concierto convencional. Los asistentes podrán disfrutar de las propuestas sonoras más actuales en el entorno de una bodega centenaria y sus vinos de Rioja.

El cartel de esta primera edición apuesta por la calidad y la emoción:

Gara Durán: Con su propuesta íntima y cautivadora, representa el talento emergente más sólido del momento.

Shinova: Los vizcaínos, referentes absolutos del indie-rock nacional, capitanearán una jornada inolvidable.

Ultraligera: Aportarán la energía y el pulso rockero necesario para completar una jornada redonda.

UN ESCENARIO CON NOMBRE PROPIO.

"Lo que sucede en Logroño, pasa por Franco-Españolas". Así definen el escenario que acogerá la primera edición de "La Bodega Live".

Bodegas Franco-Españolas, la casa de los icónicos vinos Bordón y Diamante, es el destino de ocio y cultura del vino más visitado de La Rioja en 2025, superando las 80.000 visitas. Su participación como anfitrión de 'La Bodega Live' reafirma su compromiso con la cultura.

Las primeras entradas para 'La Bodega Live', con un precio especial de 49,40euro + GG, se pueden ya adquirir a través de la página oficial. https://www.labodegalive.com/