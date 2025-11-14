Nace la Cátedra de Diálogo Social para "profesionalizar y fortalecer" las prácticas de mediación

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, y la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja, junto con el Gobierno regional, ha puesto en marcha la Cátedra de Diálogo Social para "profesionalizar y fortalecer" las prácticas de mediación, ha informado la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León.

En rueda de prensa junto a la rectora de la UR, Eva Sanz, y la directora general de Salud Laboral, Pilar Simón, León ha dado a conocer una formación que cuenta con una dotación anual de 30.000 euros y, por tanto, será gratuita para los alumnos.

Se trata de una cátedra fruto de la colaboración entre el Gobierno de riojano y la Universidad de La Rioja que permitirá impartir formación en un ámbito como la mediación y "evitar llegar a un juzgado".

La rectora de la Universidad de La Rioja se ha apoyado en el hecho de que "uno de los pilares fundamentales" de la UR es "buscar la transferencia de conocimiento".

"El dialogo", ha relatado, "es la herramienta que nos va a hacer evolucionar en el ámbito laboral". A su vez, ha destacado la importancia de la "formación de esas personas que son agentes del diálogo y la negociación colectiva".

La cátedra está abierta a estudiantes y empresarios "para encontrar fórmulas de dialogo efectivo" a través de una microcredencial cuyo primer curso ya ha comenzado y que nace "con vocación de que continúe".

Se trata de una formación con validez europea y que supone diez créditos. El objetivo es "buscar la empatia y puntos de encuentro entre trabajadores y empresarios"

Está dirigida por personal docente investigador de Derecho del Trabajo y cuenta con docentes investigadores de la UR así como de otras universidades de Andalucía y Castilla León.

León ha destacado que "para el Gobierno de La Rioja el dialogo social no sólo es una formalidad sino una forma de gobernar".