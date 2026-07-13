N.A.CE. Regresa a Navarrete para unir artesanía, barro y patrimonio en 37 expositores y con artistas de primer nivel - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad riojana de Navarrete volverá a unir artesanía, barro y patrimonio con la celebración de la XVIII edición de la Feria Nacional de Alfarería y Cerámica (N.A.CE.) del 16 al 19 de julio. Una nueva oportunidad para reforzar "lo que somos" y proyectar la imagen de La Rioja como un destino "cultural de calidad".

La directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, junto al alcalde de Navarrete, José María Pastor, y el miembro de la comisión organizadora del evento, Enrique Glera, han presentado esta "mayoría de edad de la feria" que demuestra el peso que tiene este sector y el interés que genera en el público riojano.

A través de 37 expositores de distintos puntos de España, de Francia y de Portugal, la Feria N.A.CE. ayuda también a "dinamizar el territorio, seguir ofreciendo propuestas atractivas e interesantes enraizadas en La Rioja, en los valores que ya tenía y en aquellos que sigue reforzando".

NAVARRETE Y EL BARRO

El alcalde de la localidad, José María Pastor, ha querido poner en valor "la relación entre Navarrete y el barro, desde la fabricación y la composición, los estilos, las miradas de tradición y la vanguardia".

Como ha destacado, la Feria cuenta con un programa extenso de actividad y algunas novedades "importantes" como la oportunidad de poder contar con la artista catalana, Maria Àngels Domingo Laplana, Madola, autora de la exposición principal de la feria denominada 'Construyendo Pensamientos con Barro' que se situará en la sala de exposición Román Zaldívar. La artista -de 82 años y con un extenso currículum- también impartirá una master class.

Para el alcalde es un "verdadero orgullo" que la feria mantenga intacta "la capacidad de atraer a figuras de gran importancia como ella".

Este año, además, alcanzan un hito muy especial con seis exposiciones, la mayor propuesta expositiva de la historia de la feria. Las muestras versarán en torno a construcciones y contaminación, los libros y la ciencia, otra dedicada a las 14 óperas de Wagner, dibujos y esculturas, el mar y la inmigración, y la montaña y la contaminación.

Una nueva muestra de la capacidad que tiene Navarrete "para juntar lo clásico con lo increíblemente contemporáneo", ha destacado el alcalde.

A todo ello se suman también nuevas actividades en barro, un gran espacio bioclimático, rutas, conciertos, foros, talleres, entrega de premios, pinturas, visitas a bodegas, ruta de pinchos, tren turístico... "para que la disfruten visitantes y navarretanos".

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA ALFARERÍA

La Feria contará este año con una novedad de especial relevancia como es la inauguración del Centro de Interpretación de la Alfarería, un espacio completamente nuevo que nace sobre los restos de la antigua factoría Fansa y que permitirá divulgar el patrimonio alfarero de Navarrete.

La inauguración tendrá lugar el jueves 16 de julio con la visita dinamizada 'Poesía de barro y raíces', adelantando un día el inicio de la programación de N.A.C.E., cuya apertura oficial se celebrará el viernes 17.

"Este centro ya es una realidad y suma un nuevo hito a la posición de Navarrete como referencia internacional de la alfarería y la cerámica. Estamos muy orgullosos de haber podido culminarlo y ahora queremos aprovecharlo al máximo", ha explicado Pastor, quien ha agradecido al Gobierno de La Rioja y al Gobierno de España la financiación del proyecto con fondos europeos.

FERIA N.A.CE.

La Feria N.A.C.E. está organizada un año más por el Ayuntamiento de Navarrete, con el apoyo del Gobierno de La Rioja, Artesanía de La Rioja y Navarrete Carácter Artesano.

El cartel de esta XVIII edición es obra de la artista riojana Tamara Mendaza y reivindica la continuidad y permanencia de una feria que sigue creciendo gracias al trabajo, el cuidado y el esfuerzo compartido.

Junto a la presencia de la reconocida ceramista catalana Maria Àngels Domingo Laplana, conocida artísticamente como Madola,también se entregará el premio 'Pieza Escuela de Alfarería de Navarrete', patrocinado por Caja Rural de Aragón.