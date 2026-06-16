Nájera acoge 'La Gira de Dial', el "mejor plan musical para iniciar el verano riojano

Presentación de 'La Gira del Dial' - AYUNTAMIENTO DE NÁJERA

LOGROÑO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con el fin de "acercar la mejor música en español a la tierra y a la comarca en donde nació nuestro idioma, acogemos la Gira de Dial, el mayor evento musical en el inicio del verano. Seguimos intentando traer a Nájera a los artistas que a diario nos acompañan en la radio y en nuestras vidas, organizando, para los najerinos y todos los riojanos, el mejor plan musical para la primera noche del verano", explica Jorge Salaverri anunciando que el municipio se convierte, por tercer año consecutivo "en la capital de la música en español".

Y es que "Nájera es el único municipio de La Rioja que reúne a 14 artistas en un macroconcierto totalmente gratuito. Artistas conocidos y jóvenes promesas, en muchos casos, ya realidades, que podremos disfrutar en un auténtico espectáculo que se desarrolla sobre un escenario de 18 metros de boca por más de 12m de altura, con la pantalla gigante y los juegos de luces.

Además de ver en vivo y en directo a los artistas, el propio concierto es un gran show", señala Javier Benito, concejal de Festejos. "¡El verano empieza muy fuerte en Nájera y tú tienes que estar en este momento histórico!", sugiere Alberto Aparicio, director de Cadena Dial La Rioja, dando las "gracias al alcalde y al concejal de Festejos por el apoyo y el cariño que siempre recibe la gira que ya se ha consolidado entre las citas más importantes de la música en español del panorama nacional".

El macroconcierto tendrá lugar el día 22 de junio, en el aparcamiento de San Julián. Comenzará a las 22,00 horas, aunque media hora antes ya habrá videoclips musicales para ir ambientando. "Invitamos a todos los najerinos y najerinas, riojanos y a todos los que desde otras provincias limítrofes quieran acudir y disfrutar de este concierto único en nuestra ciudad", indica Jorge Salaverrí, orgulloso de "conseguir que estos grandes artistas vengan a Nájera, algo que de otra manera sería imposible", y de conseguir "un gran retorno promocional y posicionamiento turístico en toda España. Nuestra idea es seguir apostando por estos eventos de primerísimo nivel en un municipio en el que, además, tenemos patrimonio cultural, histórico y gastronómico, envidiable".

SÓLO 13 CIUDADES LA DISFRUTARÁN

Más de 110.000 personas disfrutaron el año pasado de este tour, que va a recorrer España, desde el 17 de junio hasta el 5 de julio. En total, solo 13 ciudades serán las privilegiadas que acogerán la Gira de Verano de Dial y una de ellas será Nájera. El resto: Vigo, Arroyo de la Encomienda, León, Portugalete, Calafell, Badalona, Paterna, Cartagena, Almería, Motril, Chiclana y Cáceres.

Dial, la Gira de Verano cuenta con nuevos valores de la música pop adulta junto a artistas más consolidados, que identifican a la marca por su sonido. El cartel lo forman artistas y grupos que actúan durante unos 20 minutos cada uno, completando un atractivo espectáculo de más de dos horas de duración. Una gran oportunidad para disfrutar de alguno de los artistas que marcan el panorama musical español.

Con la Gira de Verano de Dial, el municipio riojano se coloca en la primera plana dentro del mundo de la música en habla hispana. Este evento musical en La Rioja está organizado por el Ayuntamiento de Nájera y cuenta con el patrocinio de Esencia Rioja, Ramón Óptica, Universidad de La Rioja, Harinera Riojana, Mesón y Eventos Samar, Crónicas Najerenses, Bodegas Eguren Ugarte, Muebles Rey, Gastrobar Meraki, Asociación del Mueble de Nájera, Feralco-Gestima, Peñaclara, Hotel Duques de Nájera y Denominación de Origen Calificada Rioja. Colabora Cadena Dial Rioja.