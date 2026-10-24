'Naturaleza sin barreras' acerca los espacios protegidos de Sierra Cebollera a 144 personas

LOGROÑO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, celebrará del 26 al 28 de octubre una nueva edición de 'Naturaleza sin barreras' en el Parque Natural de la Sierra de Cebollera.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, se integra en el programa 'Pasea La Rioja' y tiene como objetivo facilitar el contacto con la naturaleza de las personas con discapacidad, promoviendo la accesibilidad, la inclusión y el disfrute del patrimonio natural riojano.

En esta edición de otoño, 144 personas con discapacidad participarán en un programa de actividades adaptadas, que se desarrollarán en los entornos del Área Recreativa del Achichuelo y San Andrés de Cameros.

Las propuestas combinarán itinerarios interpretativos con dinámicas sensoriales, creativas y participativas para acercar a los asistentes a los valores naturales y paisajísticos del Parque Natural de la Sierra de Cebollera.

El programa, que comenzó en 2009, mantiene dos convocatorias anuales, en primavera y otoño. Como novedad, esta edición amplía sus destinatarios con la incorporación de escolares, reforzando así su apuesta por una educación ambiental inclusiva y accesible desde edades tempranas.

Entre las entidades participantes de esta primera edición de otoño se encuentran el CEE Marqués de Vallejo, el Colegio de Educación Especial Los Ángeles, gestionado por la Asociación IGUAL A TI, y los Centros de Atención Diurna (CAD) La Sierra y Vareia, de ASPRODEMA.

La programación incluye un itinerario multisensorial por el entorno del Área Recreativa del Achichuelo, en el que las personas asistentes descubrirán los elementos y valores naturales del parque a través de experiencias que estimulan los sentidos. La búsqueda de rastros, los juegos sobre el camuflaje de los animales y las dinámicas de observación, escucha e imaginación permitirán acercarse al medio natural de una forma activa y participativa.

Otra novedad es el paseo interpretativo La Sierra con Mirada de Mujer, una de las propuestas permanentes de 'Pasea La Rioja', que permitirá descubrir el entorno de San Andrés de Cameros desde una nueva perspectiva.

El programa se completa con diversas actividades adaptadas, entre las que destacan Baño de bosque, que invita a conectar con el entorno natural a través de la percepción sensorial y la relajación; Bosque habitado, centrada en la creatividad y la imaginación; Coloréate, que explora los colores del paisaje; Paisaje sonoro, orientada a la escucha y la percepción auditiva; y Memory botánico, que favorece la exploración táctil mediante materiales naturales; entre otras.

AVANZAR HACIA UNOS ESPACIOS NATURALES MÁS ACCESIBLES

Coincidiendo con el arranque de esta edición, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha sido distinguida con uno de los Premios Solidarios Grupo ONCE La Rioja 2026. En el apartado de 'Estamento de la administración pública', el jurado ha reconocido el valor del proyecto 'Naturaleza sin Barreras' porque "promueve la inclusión, la autonomía y la participación social en entornos naturales, además de fomentar la educación ambiental desde una perspectiva de igualdad de oportunidades".

'Naturaleza sin barreras' se enmarca en la estrategia del Gobierno de La Rioja dirigida a mejorar la accesibilidad de la Red de Espacios Naturales Protegidos y facilitar que toda la ciudadanía pueda conocer y disfrutar de este patrimonio.

Organizando estas actividades, el Gobierno de La Rioja refuerza su compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la educación ambiental, promoviendo experiencias que permiten acercar los espacios naturales de la comunidad a un mayor número de personas, favoreciendo la participación, la convivencia y la sensibilización ambiental, ofreciendo distintas formas de descubrir y disfrutar de la naturaleza con independencia de las capacidades de cada persona.