'La Naturaleza' inspirará el Carnaval calagurritano de 2026

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

'La Naturaleza' es la temática elegida para el próximo Carnaval, que Calahorra celebrará del 13 al 15 de febrero. El Ayuntamiento de la localidad ha convocado para ello cinco concursos: el de Reina y rey o reina infantil del Carnaval, el de disfraces en las categorías infantil y adultos y el de papel.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento calagurritano aprobó la pasada semana las bases de todos estos concursos, que están publicadas en la página web municipal (www.calahorra.es).

Las personas que quieran participar en estos concursos disponen de 4 meses para pensar y confeccionar sus trajes que deberán inspirarse en la naturaleza: animales, plantas, paisajes, fenómenos atmosféricos...

Será un Carnaval comprometido con el medio ambiente. El Ayuntamiento otorgará casi 50 premios y sorteará 440 euros en especie. La elección de la Reina (mayor de 16 años) y del rey o reina infantil (entre 8 y 15 años) del Carnaval 2026 tendrá lugar en el teatro Ideal el viernes 13 de febrero a partir de las 20,30 horas.

La persona elegida Reina recibirá un premio en metálico de 1.000 euros, además de 100 euros en especie, 2 entradas para el teatro Ideal, un ramo de flores y una banda con el título ganado. A todos los candidatos no seleccionados se les entregará un ramo flores y 2 entradas para el teatro Ideal.

La o el designado reina o rey infantil obtendrá 500 euros en metálico, 50 euros en especie, 4 entradas para una obra de teatro familiar en el Ideal, una tarta de golosinas y una banda del nuevo título. También el resto de aspirantes tendrán una tarta de golosinas y 2 entradas para un espectáculo de teatro familiar.

El sábado 14 de febrero se desarrollarán los concursos de disfraces infantil, dirigido a menores de 16 años, y de adultos. El primero se celebrará en el pabellón Europa a las 17 horas y el segundo a partir de las 20 horas. A esa hora comenzará el gran desfile de Carnaval desde la plaza de El Raso. Se realizará un sorteo de regalos entre todos los participantes de cada una de las categorías.

El domingo 15 de febrero será el concurso 'El Carnaval de papel' a las 12,30 horas en el pabellón Europa. Podrán participar los niños menores de 16 años. Los disfraces se confeccionarán en papel o cartón, pudiéndose utilizar plásticos finos. A todos los concursantes se les entregará un boleto para participar en un gran sorteo. El plazo para inscribirse en los concursos todavía no está abierto.