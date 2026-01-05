Los navarros Chicarela ganan la 12 'Guerra de Bandas' y son el primer grupo confirmado del Festival Actual 2027

Chicarela ganan la 12 'Guerra de Bandas' y son el primer grupo confirmado del Festival Actual 2027 - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La banda navarra Chicarela es el primer grupo confirmado del Festival Actual 2027, después de que ayer tarde fuera proclamado como vencedor de la duodécima edición de la 'Guerra de Bandas', cuyo premio, dotado con 2.500 euros, les otorga también ese lugar destacado en el cartel de la próxima edición del festival.

Este domingo ha tenido lugar la gran final del certamen 'Guerra de Bandas' en la Sala Fundición de Logroño dentro de la programación del Festival Actual 26. Cuatro grupos se disputaban el premio que finalmente ha recaído en la banda Chicarela.

En la gran final han participado las formaciones Chicarela, John Dealer & The Coconuts, Clara Olóndriz y The Tragic Company. Tras ofrecer un concierto de media hora cada uno, el jurado ha elegido como ganador a Chicarela.

Un jurado que en esta duodécima edición de la 'Guerra de Bandas' ha estado formado por los músicos Verónica Zaldívar López-Davalillo, Silvia Arenzana y Juankar González Cabano, el periodista Sanda Sainz, el programador musical Jesús Pérez Caballero, la productora de eventos Eva Moreno Llorente, y el profesor del Área de Música de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de UNIR, Manuel Martínez Barneto.

Chicarela son un power-trio navarro compuesto por Dani, Javi y Alberto, que ya habían formado parte de bandas como Flitter y las Culebras. Con influencias de Rolling Stones, AC/DC, Godfathers, Leño o Los Zigarros, definen su estilo como "rock vitalista", con una base muy sólida, guitarrero, cortante y a veces psicodélico.

Tras una primera etapa de 2006 a 2009 y permanecer parados una década, acaban de publicar su segundo trabajo: 'Segundo Asalto'.

FABIO LASECA, PREMIO DEL PÚBLICO.

Por otro lado, los asistentes a los conciertos han asignado, mediante votación presencial durante las dos semifinales, el premio del público dotado con 300 euros a Fabio Laseca, compositor, cantante y músico riojano que actualmente está preparando su primer disco y que despertó interés a nivel nacional tras participar en el reality show "La Voz" en 2021.

Nacido en un entorno vibrante y lleno de influencias populares, ha cultivado su pasión por la música desde una edad temprana, convirtiéndose en un narrador de historias a través de su voz rasgada y letras reflexivas. En el escenario destaca por su versatilidad y carisma.

Las diez bandas semifinalistas fueron seleccionadas entre las más de 131 propuestas musicales recibidas de todas partes del país y han tenido que dar lo mejor de sí en el escenario logroñés para alzarse con este reconocimiento final.

Así, en la primera semifinal, actuaron Chicarela (Rock, Navarra), Homesick (Pop Punk, Metalcore, Madrid), Fabio Laseca (Pop Rock, La Rioja), John Dealer & The Coconuts (Rock & Roll, Guipúzcoa) y DJ Moderno Live (Electro-Pop, Navarra- Madrid).

Por su parte, en la segunda semifinal participaron Clara Olóndriz (Indie Pop, Alicante), Gargantúa (Pop Indie Rock Alternativa, Ourense), El otro paraíso (Alternativa, Murcia), The Tragic Company (Metal alternativo, Málaga) y Tribu (Punk Rock, Madrid).

La 'Guerra de Bandas' es uno de los certámenes musicales mejor dotados económicamente del país, con un primer premio de 2.500 euros, con el objetivo principal de apostar por los sonidos contemporáneos que abran puertas a la cantera musical y seduzcan a un público que esté dispuesto a descubrir propuestas más arriesgadas y alternativas.

Además, la final de la 'Guerra de Bandas' ha terminado con el concierto de Los Zigalas, banda de punk, rumba y ska con Víctor Estrés al frente con cuatro álbumes publicados y giras que les han llevado por toda la zona norte del país, llegando a compartir escenario con bandas como La Pegatina, Desakato, Gatillazo o Reincidentes, entre otras.