'Navilandia' volverá al paseo del Mercadal de Calahorra

LOGROÑO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra ha aprobado sacar a contratación el servicio de organización, gestión y ejecución de un show de muñecos navideños para su exhibición en el paseo del Mercadal por un tipo de licitación de 26.474,68 euros.

Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Calahorra traerá a la ciudad el espectáculo infantil 'Navilandia' para que los más pequeños disfruten de esta época festiva a través de la música, el baile, el color y los personajes animados.

Un espectáculo gratuito, que llena Calahorra de magia y fantasía y es un reclamo para visitar la ciudad y disfrutar de la Navidad calagurritana.

Muñecos autómatas que bailan, cuentan una historia y cantan villancicos alegran y ambientan el centro de Calahorra en estas fechas festivas.

La duración del contrato es entre el 24 de noviembre de 2026 y el 8 de enero de 2027 y los criterios de adjudicación establecidos son el precio (75%) y la calidad del espectáculo (25%).

Tanto el pliego de cláusulas administrativas particulares como el de prescripciones técnicas puede examinarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es).