Necesario el uso de cadenas para circular por los puertos de Pradilla, Peña Hincada y Montenegro

Archivo - Peña Hincada
Archivo - Peña Hincada - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: sábado, 14 febrero 2026 11:29
Seguir en

    LOGROÑO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno de La Rioja ha habilitado hoy, 14 de febrero, un total de 5 equipos de vialidad invernal para trabajar en el tratamiento de hielo y nieve en la red autonómica de carreteras. Han informado que es necesario el uso de cadenas para circulos en los puertos, de la red secundaria riojana, de Pradilla, Peña Hincada y Montenegro.

   Los 5 equipos de vialidad invernal buscan minimizar las consecuencias del frío y la nieve en las carreteras de la red autonómica, garantizando tanto la movilidad como la seguridad vial de los riojanos.

    El servicio de Carreteras del Gobierno de La Rioja recomienda a los conductores moderar la velocidad en las zonas de montaña por la posible formación de placas de hielo.

    La situación de los puertos de montaña es la siguiente:

   Puerto de Pradilla (LR-111) abierto con cadenas.

    Puerto de Peña Hincada (LR-232) abierto, con cadenas.

    Puerto de La Rasa (LR-245) abierto.

    Puerto de Sancho Leza (LR-250) abierto.

    Puerto de Montenegro (LR-333) abierto, con cadenas.

    Alto de Vallaroso (LR-286) abierto.

EQUIPOS OPERATIVOS

   Valle del Oja

   LR-111 Valgañón-Ezcaray-Santo Domingo LR-414 Santurde LR-413 Santurdejo-Pazuengos LR-415 Ezcaray-Posadas LR-417 Urdanta LR-418 San Antón

   Alto Najerilla LR-113 Anguiano-L.P. Burgos LR-435 Valvanera LR-437 Collado de Canales.

   LR-334 Villavelayo-Neila.

   LR-333 Viniegra de Arriba LR-336 Ventrosa

   Alto Iregua

   LR-333 Villoslada-N-111

   LR-333 Villoslada a L.P. Soria LR-448 Villoslada-Camping

   LR-455 Aldeanueva de Cameros

   LR-454 Gallinero de Cameros

   LR-448 Villoslada- Ermita de Lomos de Orio

   Camero Nuevo

   LR-333 Villoslada de Cameros-N-111

   LR-253 N-111 a LR-232

   LR-451 Montemediano

   LR-232 Villanueva-Ortigosa

   LR-452 Peñaloscintos

   LR-453 Pinillos

   LR-245 Almarza o LR-455

   Aldeanueva de Cameros o LR-454 Gallinero de Cameros

   Camero Viejo

   LR-250 Villamediana de Iregua- Laguna de Cameros

   LR-462 Trevijano

   LR-464 Vadillos

   LR-465 Hornillos de Cameros

   LR-466 Ajamil LR-463 Torre en Cameros

   LR-548 Muro en Cameros

   LR-245 Puerto de la Rasa o LR-250 Laguna a la N-111 Puerto de Sancho Leza.

Contador

Contenido patrocinado