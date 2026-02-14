Necesario el uso de cadenas para circular por los puertos de Pradilla, Peña Hincada y Montenegro

Archivo - Peña Hincada - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo
LOGROÑO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de La Rioja ha habilitado hoy, 14 de febrero, un total de 5 equipos de vialidad invernal para trabajar en el tratamiento de hielo y nieve en la red autonómica de carreteras. Han informado que es necesario el uso de cadenas para circulos en los puertos, de la red secundaria riojana, de Pradilla, Peña Hincada y Montenegro.
Los 5 equipos de vialidad invernal buscan minimizar las consecuencias del frío y la nieve en las carreteras de la red autonómica, garantizando tanto la movilidad como la seguridad vial de los riojanos.
El servicio de Carreteras del Gobierno de La Rioja recomienda a los conductores moderar la velocidad en las zonas de montaña por la posible formación de placas de hielo.
La situación de los puertos de montaña es la siguiente:
Puerto de Pradilla (LR-111) abierto con cadenas.
Puerto de Peña Hincada (LR-232) abierto, con cadenas.
Puerto de La Rasa (LR-245) abierto.
Puerto de Sancho Leza (LR-250) abierto.
Puerto de Montenegro (LR-333) abierto, con cadenas.
Alto de Vallaroso (LR-286) abierto.
EQUIPOS OPERATIVOS
Valle del Oja
LR-111 Valgañón-Ezcaray-Santo Domingo LR-414 Santurde LR-413 Santurdejo-Pazuengos LR-415 Ezcaray-Posadas LR-417 Urdanta LR-418 San Antón
Alto Najerilla LR-113 Anguiano-L.P. Burgos LR-435 Valvanera LR-437 Collado de Canales.
LR-334 Villavelayo-Neila.
LR-333 Viniegra de Arriba LR-336 Ventrosa
Alto Iregua
LR-333 Villoslada-N-111
LR-333 Villoslada a L.P. Soria LR-448 Villoslada-Camping
LR-455 Aldeanueva de Cameros
LR-454 Gallinero de Cameros
LR-448 Villoslada- Ermita de Lomos de Orio
Camero Nuevo
LR-333 Villoslada de Cameros-N-111
LR-253 N-111 a LR-232
LR-451 Montemediano
LR-232 Villanueva-Ortigosa
LR-452 Peñaloscintos
LR-453 Pinillos
LR-245 Almarza o LR-455
Aldeanueva de Cameros o LR-454 Gallinero de Cameros
Camero Viejo
LR-250 Villamediana de Iregua- Laguna de Cameros
LR-462 Trevijano
LR-464 Vadillos
LR-465 Hornillos de Cameros
LR-466 Ajamil LR-463 Torre en Cameros
LR-548 Muro en Cameros
LR-245 Puerto de la Rasa o LR-250 Laguna a la N-111 Puerto de Sancho Leza.