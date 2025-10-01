NESCAFÉ homenajea a Teresa, la madrugadora de Rincón de Soto que lleva toda una vida cuidando de los suyos, poniéndole una placa con su nombre en su domicilio - NESCAFÉ

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio riojano de Rincón de Soto cuenta desde hoy con un homenaje muy especial para una de sus vecinas más queridas. Teresa García, de 66 años y ya jubilada, ha recibido una placa con su nombre en la calle de su domicilio como reconocimiento a toda una vida madrugando para cuidar de su familia.

El homenaje forma parte de la campaña nacional que NESCAFÉ ha puesto en marcha coincidiendo con el Día Mundial del Café, un tributo a los madrugadores que, con esfuerzo y constancia, hacen posible que el país despierte cada día. En agosto, la marca abrió un casting al que se presentaron más de 1.500 historias, de las cuales se han seleccionado 22 relatos. Siete de ellos, incluido el de Teresa, han sido reconocidos con una placa física en su domicilio, mientras que el resto cuentan ya con su homenaje en formato digital a través de Google Maps.

En este caso, fue su hija Ana quien compartió la historia de Teresa, subrayando su entrega incansable a la familia y a los suyos: "Mi madre siempre se ha levantado temprano, tanto cuando trabajaba en la escuela infantil como ahora que está jubilada. Nunca piensa en ella, siempre en los demás. Se merece este homenaje por ella y por todas las madres que entregan su vida a su familia", explica Ana, emocionada.

UN RECONOCIMIENTO A LAS MADRUGADORAS DE CORAZÓN

Con tres hijas, cuatro nietos y una suegra dependiente a su cargo, Teresa representa a tantas mujeres que sostienen la vida cotidiana de sus familias con esfuerzo silencioso y cariño incondicional. "Siempre tiene un buen gesto o una buena palabra, y sin ella la casa no sería igual", añade su hija.

A la entrega de la placa se ha sumado el alcalde de Rincón de Soto, Javier Martínez, quien ha querido dedicar unas palabras de reconocimiento a Teresa: "Ella es un ejemplo de generosidad y constancia, no solo para su familia sino para todo el municipio. Personas como ella son las que dan vida a nuestro pueblo. Agradecemos a NESCAFÉ que haya elegido su historia y que, con iniciativas como esta, se ponga en valor el esfuerzo de tantos madrugadores anónimos".

UNA CAMPAÑA EMOCIONAL Y CERCANA

El caso de Teresa se suma a otros 21 madrugadores homenajeados por NESCAFÉ en toda España, cuyas historias han quedado plasmadas en placas físicas y digitales en Google Maps. Una iniciativa que une emoción, creatividad y tecnología para rendir homenaje a quienes hacen posible el día a día con su esfuerzo silencioso.

"Queríamos escuchar a los madrugadores y darles el reconocimiento y la visibilidad que se merecen. Esta campaña une emoción, creatividad y tecnología en un homenaje único que pone en valor a quienes se levantan antes que nadie", señala Adriel Urban Blanco, responsable de marketing de NESCAFÉ Iberia, y añade que "desde NESCAFÉ trabajaremos para seguir siendo el fiel compañero de todos ellos, acompañándolos en cada madrugón, cada despertar y cada nuevo amanecer".

Con esta iniciativa, la marca líder de café en España vuelve a demostrar su capacidad de generar campañas 360º que trascienden formatos, conectan con la vida real de las personas y convierten en protagonistas a quienes, día tras día, sostienen la rutina con esfuerzo y constancia.

NESCAFÉ, EL CAFÉ DE LOS QUE MADRUGAN

NESCAFÉ tiene más de 80 años de experiencia en la selección, tostado y mezcla de los mejores granos de café. En 1929, Nestlé tuvo el desafío de ayudar a conservar el excedente de café de Brasil a raíz de la caída de Wall Street. Tras años de investigación, los equipos especializados en café de Nestlé crearon una manera nueva, rápida y deliciosa de disfrutar el café añadiendo agua conservando su sabor natural.

Así fue como, en abril de 1938, NESCAFÉ se lanzó en Suiza convirtiéndose en plena década de los 40 en la marca de café líder a nivel mundial. Actualmente, la marca está disponible en 180 países. 1 de cada 7 tazas de café que se consumen en el mundo es de NESCAFÉ. En España, los productos de NESCAFÉ se elaboran con café cien por cien obtenido de cultivo responsable en la fábrica de Nestlé ubicada en Girona.