El neurocientífico José Luis Trejo, este jueves en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor y neurocientífico, José Luis Trejo, (Madrid, 60 años) participa este jueves en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía en una conferencia titulada 'Neuronas en marcha. Neurociencia del ejercicio', organizada por el Ateneo Riojano.

La cita será a partir de las 19 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Trejo es neurobiólogo en el Centro de Neurociencias Cajal del CSIC y lleva más de dos décadas estudiando los efectos del ejercicio en el cerebro y la cognición.

Acaba de publicar 'Neuronas en marcha' (Geoplaneta Ciencia), un libro donde recoge, entre otras cosas, que el cerebro puede cambiar a lo largo de nuestra vida y que el ejercicio físico es una de las herramientas más potentes para moldearlo.

Este investigador expondrá también cómo el ejercicio reduce el estrés, previene enfermedades neurodegenerativas e incluso influye en nuestros genes y los de nuestros hijos.

De todo ello hablará mañana jueves en el Centro de Fundación Caja Rioja en unas jornadas organizadas por el Ateneo Riojano bajo el título Con Ciencia.