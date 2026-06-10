Los niños y niñas representantes de la ciudad reciben por parte del Ayuntamiento las bandas de San Bernabé 2026

LOGROÑO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los niños y niñas representantes de la ciudad reciben por parte del Ayuntamiento de Logroño las bandas de San Bernabé 2026 8 niños y 20 niñas, de entre 6 y 12 años, representan a sus colegios en las fiestas de este año tras ser elegidos por sus compañeros Logroño, 10 de junio de 2026.

Esta tarde, el Ayuntamiento de Logroño ha entregado las bandas acreditativas a los 28 niños y niñas que representan a la ciudad en los actos festivos que tendrán lugar este 2026. El acto está enmarcado en el programa oficial de las fiestas de San Bernabé y se ha llevado a cabo en el Auditorio municipal.

Un total de 28 pequeños logroñeses, 20 niñas y 8 niños, con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, han sido elegidos en sus centros escolares para representar a la infancia en los actos festivos de la ciudad. Con la imposición de las bandas llevada a cabo esta tarde en el Auditorio municipal, asumen un papel protagonista en las celebraciones de San Bernabé, San Mateo y la Virgen de la Esperanza.