Notable aumento de los concursos, las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos en 2025 en La Rioja

LOGROÑO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de concursos presentados durante el año pasado ha experimentado un notable aumento respecto a 2024. En 2025 se han registrado un total de 292 concursos frente a los 198 del año 2024. Supone un incremento del 47,5 por ciento, mientras que el incremento en el conjunto de España ha sido del 30,0 por ciento. Han ingresado durante el año pasado 89,2 concursos por cada 100.000 habitantes, aunque La Rioja está entre las cuatro comunidades autónomas donde menos concursos han entrado por cada 100.000 habitantes, según el Informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' que acaba de hacer público el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Los concursos que más han aumentado son los de Personas Naturales Empresarias (+133,3 por ciento). También suben los concursos de Personas Jurídicas (+76,9 por ciento) y los que experimentan un aumento más moderado son los registrados por Personas Naturales no Empresarios (+42,5 por ciento).

Otro dato que destaca de la estadística sobre Los Efectos de la Crisis Económica en los Órganos Judiciales son los que se refieren a las Ejecuciones Hipotecarias y los Lanzamientos. Las Ejecuciones Hipotecarias presentadas han aumentado en 2025 respecto a 2024 un 7,6 por ciento, aunque La Rioja ha sido una de las seis comunidades autónomas donde menos Ejecuciones Hipotecarias se han presentado por cada 100.000 habitantes, siendo esta cifra de 39,1.

Los lanzamientos practicados también se han incrementado 14,7 por ciento, mientras que la media nacional ha descendido un 5,1 por ciento. En cuanto al tipo de lanzamientos, los presentados por la Ley de Arrendamientos Urbanos han bajado un 21,6 por ciento, y los ingresados por Ejecuciones Hipotecarias han subido un 4,5 por ciento. Durante 2025 los despidos no han sufrido variación respecto al año anterior.

Han ingresado un total de 653, frente a los 658 de 2024, con un aumento del 0,8 por ciento. No obstante, se han presentado 199,5 despidos por cada 100.000 habitantes, siendo la más baja que se ha registrado en toda España junto a Navarra. Respecto a las Reclamaciones de Cantidad, ha habido una ligera subida del 0,6 por ciento.

Los procesos monitorios tramitados durante 2025 han sido un total de 5.046 frente a los 5.838 de 2024. Esto supone un descenso del 13,6 por ciento. Hay que resaltar también las causas que han entrado por ocupación ilegal de vivienda. Han pasado de 6 en 2024 a 13 el año pasado, con un aumento del 116,7 por ciento.

La Rioja es la tercera comunidad autónoma donde más procesos han entrado por ocupación ilegal de vivienda por cada 100.000 habitantes junto a la Comunidad Madrid, Principado de Asturias y Región de Murcia.

SUSPENSIÓN DE LOS LANZAMIENTOS

El servicio de Estadística del CGPJ difunde por primera vez información relativa a las solicitudes recibidas y resueltas por los órganos judiciales sobre la suspensión de lanzamientos de vivienda habitual por razones de especial vulnerabilidad.

Estos datos se han incorporado recientemente al proceso estadístico y continúan sujetos a la implantación progresiva de controles adicionales de consistencia, completitud y calidad. Por este motivo, deben interpretarse con carácter orientativo, si bien permiten disponer de una primera aproximación cuantitativa sobre estos procedimientos.

Pero teniendo en cuenta que no se dispone de información sobre los trimestres anteriores y, por ello, no es posible conocer la evolución de esos datos. Durante el cuarto trimestre de 2025, los juzgados de primera instancia, las secciones civiles de los Tribunales de Instancia y los servicios comunes recibieron 17 peticiones de suspensión de lanzamiento por especial vulnerabilidad y resolvieron un total de 17.

Suspendieron lanzamientos en aplicación del art. 1 del Real Decreto 11/2020 (que establece la "suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional"); en aplicación del art. 1 bis del mismo real decreto (que establece la "suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025 del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal") y en aplicación del art. 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, referido a los casos especiales en la tramitación de los juicios verbales.

Por otra parte, y en el marco de los procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, los juzgados de instrucción, las secciones penales de los Tribunales de Instancia y los servicios comunes registraron durante el cuarto trimestre del año pasado 3 solicitudes de suspensión y resolvieron 2.