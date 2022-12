La noticia de la negativa de una comunidad de vecinos a poner la calefacción de Víctor Espuelas, gana el VIII Lumbreras

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El reportaje de Víctor Espuelas, periodista de Radio Rioja-Cadena SER, titulado 'Una comunidad de vecinos de Logroño decide pasar el invierno sin calefacción', ha sido el ganador del premio nacional de periodismo 'José Lumbreras, periodista', en su octava edición.

La entrega de los galardones se ha producido en la Casa de los Periodistas, en un acto, en el que además de la familia del periodista que da nombre al premio, han acudido la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, el presidente del Parlamento, Jesús María García o el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza.

El jurado, presidido por el periodista José María Esteban, ha destacado que la pieza radiofónica "excelente, bien planteada, con muchas voces y matices, aportando datos muy valiosos a la noticia, sin que pierda ningún ápice de interés al trasladar la noticia a la web de la emisora".

Ha recordado que la esencia del premio "es una pieza cotidiana, fundamento del periodismo en estado puro", que contribuye a dar visibilidad al buen Periodismo en la Comunidad Autónoma riojana, tierra de adopción del periodista José Lumbreras Pino, en donde desarrolló gran parte de su exitosa vida profesional.

Por su parte, Espuelas ha señalado que "este artículo, que presento con mi nombre, es una buena representación del trabajo en equipo. Soy su autor, pero esta idea tiene madre (Ana Castellanos) y padre (Jorge Gómez del Casal), además de muchos hijos, como son el resto de mis compañeros.

"En el día a día todos nos echamos una mano y aportamos matices para enriquecer las informaciones. En este caso, con el añadido de que la noticia ha tenido una enorme repercusión no sólo en medios regionales sino nacionales. Muchos de ellos se hicieron eco de esta información que ha logrado ser la más leída en la web de la Cadena SER de La Rioja, además de contribuir al récord absoluto de audiencia en octubre", ha añadido.

El Jurado de esta edición, que ha estado formado por los periodistas Esther Pascual, Teresa Alonso, Luis Sáez Angulo, Ana González Jiménez y José María Esteban Ibáñez, ha valorado la calidad de los trabajos presentados (nueve trabajos con doce piezas de diferentes géneros periodísticos) que han hecho reñido el fallo y que consolidan la convocatoria del Premio.

El premio, dotado con la cantidad de 1.000 euros que aporta la familia Lumbreras Ginés, quiere recordar la memoria de quien fue el primer periodista titulado en La Rioja, reconociendo y premiando cada año una pieza que represente el periodismo en estado puro y que dé visibilidad a la Comunidad Autónoma riojana, tierra de adopción del periodista José Lumbreras Pino donde desarrolló gran parte de su exitosa vida profesional.

La presidenta de la Asociación de la Prensa de La Rioja, Ana Castellanos, y el director de TVE en La Rioja, Pepo Lumbreras, en representación de la familia Lumbreras Ginés, han hecho las veces de anfitriones en un acto que ha cerrado la presidenta del Gobierno riojano.

DEFENDER EL PERIODISMO DE CALIDAD

Andreu ha defendido que el periodismo de calidad es "especialmente importante" en el momento actual en el que "la pandemia del coronavirus, el auge de la ultraderecha populista en Europa o la invasión rusa de Ucrania han generado una cantidad ingente de desinformación que se viraliza en cuestión de minutos gracias a Internet".

Para Andreu, "lo peor no es que ya no seamos capaces de distinguir una mentira sino que lo peor es que ya ni siquiera somos capaces de distinguir la verdad y eso no es gratis" debido a que la desinformación "alimenta la polarización política y social y está haciendo volar por los aires consensos que hemos tardado varias generaciones en construir".

Ante esta situación, considera que el buen periodismo es "esencial para conservar la salud democrática en nuestro país y en nuestra región y eso pasa por hacer prevalecer, en el espacio público, la información rigurosa frente al ruido y a la opinión interesada".

Por este motivo, le parece "importantísimo" que el premio José Lumbreras reconozca "la labor de los profesionales del periodismo comprometidos con la verdad y con la función social que cumplen" y que ponga el foco en el "buen trabajo periodístico" como el del premiado Víctor Espuelas.

Según ha destacado, la radio es "la comunicación humana en esencia y

despojada de todo artificio y por eso es tan efectiva para hacer buen

periodismo, del que está protegiendo a la sociedad civil, del que está ayudando a fomentar la necesaria crítica y la empatía social y del que está dando herramientas al ciudadano para participar que es una de las formas, una de las más efectivas, de construir más democracia".