NOVEX lanza sus propias distinciones para marcas de calzado, motivando una diferenciación extra en términos de calidad

NOVEX lanza sus propias distinciones para las marcas de calzado, motivando una diferenciación extra en términos de calidad y seguridad - NOVEX

LOGROÑO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

NOVEX ha creado sus propios reconocimientos, verificables, reconocibles y confiables, que son el resultado de diferentes procedimientos internos, avalados por el conocimiento de sus técnicos y en base a la aplicación de las correspondientes normativas específicas, permitiendo así certificar la seguridad y calidad de los productos; en este caso calzado.

Dado que, en la fabricación de zapatos, botas, etc. se emplea una gran variedad de materiales, NOVEX ha seleccionado una serie de ensayos, definidos en las normas europeas, con el fin de evaluar sus resultados en función de los requisitos establecidos. Los test contemplados son para calzado completo y para componentes tanto del corte como de la suela.

Los valores obtenidos son los que determinarán la asignación del reconocimiento correspondiente para el modelo aportado por las empresas solicitantes, como un estándar de confianza. Es decir, los fabricantes de calzado podrán optar a grandes avances en el marco del este centro tecnológico, con una serie de etiquetas propias en productos que superan unos muy exigentes requisitos técnicos y de fabricación, y que garantizan el valor de las marcas y la salud.

Se busca premiar el esmero en la elección de componentes y la producción de calzado, demostrando no solo que cumple con la legislación mínima exigida, sino que, el compromiso del fabricante de cara a la satisfacción del usuario final está por encima de lo que marcan las normas.

Cada insignia es única y se complementa con un informe acreditado emitido por los laboratorios de NOVEX. Las empresas que adquieran estos distintivos pueden emplearlos como una herramienta de comunicación y dar un valor añadido a sus productos, al tiempo que el consumidor final puede diferenciarlos de entre la variedad que existe en el mercado y asegurarse que compra un Gold, Silver o Bronze Footwear by NOVEX.

Respaldados por la experiencia y visión de sus técnicos, NOVEX cierra la brecha entre la investigación y la calidad, transformando ideas en empresas eficientes con productos de valor, que impulsan el crecimiento económico, el liderazgo tecnológico y el avance social.