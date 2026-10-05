Una nueva campana artística busca hacer sonar la "recuperación de Peroblasco"

Presentación del proyecto 'Campana' en la Casa de los Periodistas - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Campana', una intervención artístico-social concebida para las ruinas de la Iglesia de Peroblasco, aldea de Munilla, busca hacer sonar la "recuperación" del municipio, según ha señalado el coordinador de la 'Casa del Burro', Luis Fernández, acompañado de la también vecina del pueblo, Esther Pascual.

La iniciativa, subvencionada por el Gobierno de La Rioja y apoyada por el Ayuntamiento de Munilla, plantea la creación de una campana diseñada y fundida por los tres escultores canarios del colectivo y fundición Bronzo, que han incorporado en la pieza una inscripción alegórica a Peroblasco.

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