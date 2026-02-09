Una nueva edición de 'Aires de Domingo' trae a Marina Oliván y Lou Cornago y recupera 'Suspiros de Zarzuela'

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, presenta 'Aires de Domingo' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala Gonzalo de Berceo de Logroño celebrará, del 22 de febrero al 29 de marzo, una nueva edición de 'Aires de Domingo', que traerá a Marina Oliván o Lou Cornago y recuperará 'Suspiros de Zarzuela', que se suspendió en la pasada edición.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha dado a conocer hoy, en rueda de prensa, una nueva edición de una iniciativa que busca llenar los domingos por la mañana de música destinada a todos los públicos.

"Una manera de empezar el domingo con una buena propuesta cultural y luego continuar con la gastronomía que tenemos en nuestra tierra", ha resaltado.

Son seis propuestas culturales centradas en la música, principalmente, aunque también con un guiño al teatro y a la danza y llenas de "talento riojano" como la logroñesa Lou Cornago, el 8 de marzo. "Después de varios intentos, tengo que decirlo, ha costado", ha admitido.

Las sesiones se abren el 22 de febrero con Marcover Band, una agrupación de músicos riojanos que hace un recorrido por el pop rock español; y le sigue el 1 de marzo el musical 'Asesinato para dos', una mezcla de comedia y misterio.

El 15 de marzo será el turno de Marina Oliván (La Voz Kids); y el 22 de marzo de la Joven Orquesta Riojana, con '1922: el duende de la memoria'. Concluye una nueva oportunidad a Nerea Elizaga y Germán Barrio, con 'Suspiros de zarzuela', que se tuvo que suspender en el anterior ciclo.

El precio es de seis euros por espectáculo, el bono completo será de treinta euros y se pueden conseguir a partir de mañana, 10 de febrero, en entradas.com.