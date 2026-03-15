La nueva imagen del 'Resucitado' llegará a Logroño para otoño

La nueva imagen del 'Resucitado' llegará a Logroño para el otoño - DIÓCESIS

LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aunque tanto la Hermandad, como los cofrades y el propio autor habrían deseado que esta próxima Semana Santa estuviera ya aquí en Logroño la nueva imagen del Resucitado, finalmente no será posible debido a la gran cantidad de trabajo que acumula el escultor Manuel Martín Nieto.

Cuando se firmó el contrato, a finales de septiembre del 2024, el artista se comprometía a entregar acabada la imagen para la Cuaresma de este año, si bien ya se contemplaba una cláusula por la que dicho plazo podía prorrogarse hasta un año por diversas circunstancias.

Así, en conversaciones con la junta de la Hermandad, Martín Nieto comunicó a comienzos del pasado mes de octubre que llevaba un retraso en la entrega de aproximadamente siete meses.

Del mismo modo, aseguraba que no era posible acelerar los plazos puesto que se trata de una obra de arte que requiere su tiempo y, también, aprovechar los momentos de inspiración. No se trata de algo mecánico, sino de arte en su más puro estado.

Tal y como se contemplaba en el contrato, antes de dar comienzo a la plasmación en madera del rostro del Señor, varios miembros de la junta de la Hermandad junto con el Hermano Mayor de la cofradía de la Entrada, se desplazaron hasta el taller del artista, en Morón de la Frontera, para dar el visto bueno al modelo en barro de la cabeza a tamaño natural.

Allí pudieron contemplar ya muy avanzado el cuerpo esculpido en madera de cedro, que tendrá una altura de 185 centímetros.

La talla del 'Resucitado' se encuadra en la fase más actual del imaginero Martín Nieto, que ha ido transitando desde el barroco de cariz muy realista hacia una estilización idealizada del cuerpo humano que hunde sus raíces en la tradición del más depurado renacimiento italiano.

La nueva imagen del Resucitado que Martín Nieto está tallando para Logroño irradia majestad, equilibrio y fuerza en su movimiento ascendente.

Ya en el modelo de barro se puede apreciar igualmente que su mirada infunde paz y llama al recogimiento.

Si todo transcurre como se espera, el próximo otoño llegará a nuestra ciudad la nueva imagen del Resucitado que, tras ser bendecida por el obispo de la diócesis, Santos Montoya, se pondrá al culto en la iglesia de Santa Teresita.