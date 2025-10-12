La nueva temporada de Poetry Slam comenzará el próximo 23 de octubre en la Sala Fundición de Logroño

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cambio de ubicación del Poetry Slam Logroño que el jueves, 23 de octubre, inaugura una nueva temporada a las 20,30h en la Sala Fundición. Las entradas a la velada poética, que reunirá a nuevas voces del panorama riojano, tienen un precio de 5 euros y en esta primera sesión se contará con la presencia de la poeta invitada Sofía Crespo Madrid.

Como en el resto de sedes oficiales del circuito nacional, Poetry Slam Logroño mantiene el sistema de liga que permitirá elegir al representante de la ciudad en el campeonato nacional de Poetry Slam España, que se celebrará en Menorca en otoño de 2026.

SOFÍA CRESPO, POETA INVITADA DE LA PRIMERA VELADA

La poeta invitada de esta primera sesión será Sofía Crespo Madrid. Poeta y traductora nacida en Venezuela (1995) es graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y Máster en Profesorado por la Universidad Complutense de Madrid.

Autora de los poemarios Tuétano (2018), Ayes del destierro (2021) y Aunque me extinga (2024), su obra aparece en antologías como Última poesía crítica y Matria Poética. Ha sido reconocida en certámenes literarios como el Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas. Actualmente integra el colectivo Escritores Cordillera, dedicado al archivo de la literatura venezolana.

Su escritura aborda temas como la migración, el desarraigo, la distancia del origen, el amor y la resistencia en contextos de pérdida. Profundamente humana, la poesía de Sofía Crespo Madrid combina lo íntimo y lo político en una voz que sobrelleva el duelo, la migración, el origen y la nueva casa.

UNA TEMPORADA CON NOVEDADES

Además de la nueva ubicación en Sala Fundición, la temporada incorpora una importante novedad: cada ganador de velada obtendrá un pase directo a la gran final local, que se celebrará el 18 de junio, y en la que se decidirá quién representará a Logroño en el nacional.

Los participantes seguirán acumulando puntos en cada velada: 1 punto por participar; 3 puntos por alcanzar la final y 4 puntos por ganar la noche.

Los Poetry Slam son competiciones poéticas con tres reglas básicas: tres minutos cronometrados sobre el escenario, solo la voz y el poema sin atrezo, música ni disfraces y textos propios.

El público es otro de los protagonistas ya que cinco personas elegidas al azar puntúan cada actuación del 1 al 10. Se eliminan la nota más alta y la más baja, y las tres restantes deciden la puntuación final. Los tres mejores poetas pasan a la segunda ronda, de la que saldrá el ganador de la noche.

Las inscripciones para esta primera sesión ya están abiertas. Cualquier persona puede presentarse, con independencia de su experiencia escénica o literaria. El único requisito es tener un poema propio y ganas de compartirlo. Adjuntamos formulario de inscripción: https://forms.gle/ZkRSCNmzDKKeJ56k9