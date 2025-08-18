El nuevo carril ciclopeatonal de La Guindalera mejora la conectividad de las infraestructuras que se seguirán reforzando - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo carril ciclopeatonal de la Guindalera, que ha entrado en servicio recientemente, supone una nueva mejora en la conectividad de las infraestructuras ciclistas de la ciudad.

Así lo ha destacado esta mañana el concejal de Movilidad y Ciudad Circular, Ángel Andrés, quien ha señalado también que será una filosofía que se seguirá reforzando con el desarrollo del Plan básico de conexiones ciclistas, que comenzará con la creación del itinerario entre Duques de Nájera y El Cubo por la calle Purita Ugalde.

La actuación ha supuesto una inversión de 96.794,31 euros, y ha sido realizada por la empresa Antis Obra Civil, S.L. Con ella, se ha conseguido conectar el carril bici que llega de Lardero hasta la calle Sequoias con el de la calle Clavijo, que a su vez conecta con la red de tránsitos peatonales y ciclables de Logroño.

La obra ha consistido en la creación de 301 metros lineales de carril bici a través del parque de La Guindalera, junto a los edificios de Avenida de la Sierra, dando continuidad a los tránsitos peatonales y ciclables de una forma cómoda y segura, sin conflicto con el tráfico rodado de las calles.

NUEVO CARRIL BICI

El nuevo carril bici se ha ejecutado con una base de asfalto fundido rojo con un ancho de 2,5 metros y está flanqueado a ambos lados por sendas líneas de adoquín vitrificado blanco. Además, se han instalado 6 nuevos aparcabicis en la zona de ocio de La Guindalera, que contribuirán también a reforzar los servicios a disposición de los usuarios de la bicicleta que viven en el barrio o que lo visitan habitual u ocasionalmente.

"Esta nueva infraestructura, y otras que realizaremos próximamente, llegan para mejorar la conectividad y la seguridad en los trayectos en bicicleta. La introducción de mejoras como éstas anima a los ciudadanos a moverse en vehículos más sostenibles tanto para sus usos tanto en gestiones ciudadanas como de ocio y favorecen la integración de los diversos tipos de movilidad", ha subrayado el concejal.

Andrés ha avanzado que esta misma filosofía se va a seguir aplicando en el desarrollo del Plan básico de conexiones ciclistas y, en concreto, con el primero de los once itinerarios que incluye, el que unirá Duques de Nájera con El Cubo. "Ahora mismo -ha señalado- se está realizando el proyecto para unir los carriles bici que van por General Urrutia, Gonzalo de Berceo y por la calle Murrieta, con una conexión a través de Purita Ugalde y Carmen Medrano. Será la primera fase del plan y permitirán mejorar la conectividad de los carriles en ese entorno."