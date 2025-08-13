El nuevo contrato para apoyo psicológico a usuarios de servicios sociales permitirá una gestión "más eficaz y personal"

LOGROÑO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Equipo Municipal, Celia Sanz, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado un nuevo contrato para ofrecer apoyo psicológico a personas y familias usuarias de los servicios municipales por el cual, a partir de ahora, el Ayuntamiento realizará el abono de las terapias directamente a los adjudicatarios, en vez de gestionarse como ayuda de emergencia social.

Dividido por lotes y por el periodo de septiembre de 2025 a agosto de 2028, el gasto máximo total será de 259.110 euros.

Como ha explicado la portavoz, tras analizar las circunstancias, "el Ayuntamiento vio que una forma más eficiente para ayudar a estas familias era modificar el sistema que se venía realizando y sacar estos lotes de las ayudas de emergencia social y crear un contrato específico que se licitó en septiembre de 2024 y que ya ha sido adjudicado".

Con este nuevo contrato, el Ayuntamiento de Logroño sigue ofreciendo apoyo psicológico a las personas y familias usuarias de los servicios sociales, con una mejora significativa desde el punto de vista de la agilidad y la eficacia en la atención y de las garantías de esta atención a las personas más vulnerables.

ANTES PERTENECÍAN A LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

La portavoz recuerda que, hasta la fecha, este apoyo psicológico se resolvía a través de la figura de las ayudas de emergencia social, "lo cual suponía para los perceptores, por un lado un ingreso computable en su declaración de la renta y por otro, la posible penalización de algunas de las personas potencialmente perceptoras en el caso de tener alguna deuda con el Ayuntamiento".

"Dado que los apoyos ofrecidos son tratamientos que los usuarios necesitan para mejorar su calidad de vida, y con la finalidad de que no supongan una penalización en términos de renta ni de acceso a los tratamientos, el nuevo contrato aprobado hoy por la Junta de Gobierno para el período de septiembre 2025 a agosto de 2028 prevé dicho cambio en el abono de estos servicios".

La prestación del servicio de apoyo psicológico a personas usuarias de servicios sociales se estructura en cinco lotes, cuatro de los cuales se han adjudicado a las siguientes empresas, entidades y profesionales:

Terapia infanto juvenil hasta 18 años con orientación a padres y madres: Psico 360, S.L.P.

Terapia grupal psicomotriz relacional para niños y niñas entre 4 y 12 años: Rocío Marín Lasanta.

Terapia grupal sobre gestión emocional para niños y niñas entre 4 y 12 años: Desierto.

Terapia familiar y de pareja: Colegio Oficial de Psicología de La Rioja.

Terapia individual con personas adultas y jóvenes mayores de edad: Colegio Oficial de Psicología de La Rioja.

Por su parte, y con respecto al lote que ha quedado desierto, el Ayuntamiento volverá a licitarlo por procedimiento de urgencia.

Con todo, en el caso de que los profesionales de los Servicios Sociales Municipales detectasen la necesidad urgente de atención en algún caso, se seguirán atendiendo a través del modelo anterior.

El programa de apoyo psicológico complementa la intervención que realizan los servicios sociales municipales.

Además, y como ha indicado Celia Sanz, serán los profesionales de los servicios sociales municipales los que derivarán los casos a intervención psicológica.

El nuevo contrato permitirá que estos profesionales puedan tutelar y realizar un seguimiento de los casos y coordinar mejor la atención global que se presta a las personas atendidas.