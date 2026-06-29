Nuevo curso de paddle surf en el pantano 'El Perdiguero' de Calahorra

Nuevo curso de paddle surf en el pantano 'El Perdiguero' - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio ambiente, David Navarro, y el gerente de la empresa Logroaventura, Iván Robles, han presentado la oferta deportiva para practicar en el pantano 'El Perdiguero' durante los próximos meses. El Ayuntamiento de Calahorra dentro de su revolución deportiva sigue apostando por el deporte, poniendo en valor este espacio natural para uso deportivo y ampliando la oferta deportiva y turística de la ciudad.

Para ello, ha contratado a Logroaventura para que imparta cursos de iniciación al paddle surf durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre en 'El Perdiguero'. Tendrán una duración de dos horas y combinarán teoría y práctica.

Primero, se explicarán las características del material, las técnicas básicas de navegación y las normas de seguridad para a continuación practicar en el agua. El curso de paddle surf tiene un coste 15 euros por persona y pueden inscribirse un mínimo de seis participantes. Están impartidos por profesionales.

Inicialmente, las clases se organizarán bajo demanda y se concentrarán principalmente durante los fines de semana. Las inscripciones se realizarán llamando al número de teléfono 612 280 708 o mediante el formulario que se habilitará próximamente en la página web https://www.logroaventura.com/.

La empresa Logroaventura ha adelantado que "en función de la demanda, la oferta podrá ampliarse a otras disciplinas como el piragüismo o el wind foil".