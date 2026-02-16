Un nuevo servicio municipal con personal especializado intervendrá en 24 parques singulares de Logroño

El Ayuntamiento de Logroño pone en marcha el nuevo servicio 'Jardineros de parques singulares' - EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha el nuevo servicio 'Jardineros de parques singulares', formado por personal especializado y contando con una programación específica, lo que permitirá aumentar la frecuencia de las labores de conservación, mantenimiento e inspección de 24 zonas verdes de la ciudad de carácter sensible, bien por su singularidad histórica u ornamental, su arraigo social o por la gran intensidad de uso.

La iniciativa, un servicio pionero implantado gracias al nuevo contrato de conservación y mantenimiento de zonas verdes, ha sido presentada esta mañana por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; el concejal de Medio Ambiente, Jesús López; y el gerente de la UTE Logroño Verde, Sergio Menchaca.

"'Jardineros de parques singulares' supone uno de los elementos diferenciadores de excelencia del nuevo contrato de conservación y mantenimiento de las zonas verdes de Logroño, que combina el cuidado y la mejora de nuestro patrimonio natural con la puesta en valor de los espacios ajardinados característicos de la ciudad", ha señalado el alcalde.

En palabras del regidor municipal, "Logroño cuenta con jardines de especial singularidad ornamental que aportan identidad al capital natural de la ciudad, tienen un fuerte arraigo social y una gran intensidad de uso".

Por ello, ha añadido, requieren un alto compromiso, tanto en su dedicación como en la formación de los jardineros para alcanzar la excelencia, dedicación y mimo acorde con las necesidades de nuestra ciudad". "Se trata, en definitiva, de hacer ciudad y hacerla mejor. De poner en valor su significado, su historia y su tradición", ha dicho.

EQUIPO PROFESIONAL Y LABORES PRIORITARIAS.

El nuevo servicio 'Jardineros de parques singulares' contará con un equipo formado por ocho profesionales, que serán en concreto un técnico encargado, un maestro jardinero, dos oficiales jardineros, dos jardineros y dos auxiliares jardineros.

Estarán repartidos en tres equipos y contarán con maquinaría de jardinería de diferente índole, desde cortacéspedes, cortasetos y desbrozadoras, hasta plataformas de siega eléctrica, maquinas escarificadoras o cortabordes.

Más allá de las labores habituales de jardinería, estos equipos se centrarán en una serie de acciones en las que, además de la tarea concreta, será relevante la frecuencia con la que se realizará la inspección de los espacios y los trabajos de mantenimiento.

Entre estas labores destacan los trabajos de desfonde (remoción), cavado y escarda (limpieza de hierbas nocivas) del terreno a mano; siegas y podas; manipulación de tierras y abonados sin realizar preparaciones complejas (lo más orgánicas posible); transporte, carga, descarga y reposición de planta; reposición de flor de temporada, bulbos, arbustos, setos, vivaces, tapizantes, trepadoras, etc..

Se encargarán igualmente de riegos, principalmente manuales; recogida de elementos vegetales y limpieza de jardines; mantenimiento de elementos de mobiliario urbano (juegos, elementos biosaludables, áreas deportivas, vallados, carteles, etc.) en un marco de estrategia de circularidad; inspecciones continuas ornamentales y sanitarias de elementos vegetales y de mobiliario urbano; y apoyo en campañas de divulgación ambiental y cercanía con el ciudadano.

"En consecuencia, con este salto cualitativo y cuantitativo en materia de conservación de parques, jardines y zonas verdes, la ciudad se coloca, a la vanguardia nacional en este ámbito", ha concluido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

ZONAS VERDES INCLUIDAS EN EL SERVICIO.

Las 24 zonas verdes incluidas dentro del programa 'Jardineros de parques singulares' suman un total de 16.175 m2 de césped, 2.127 árboles de especies diversas, 520 m2 de masas arbustivas, 8.630 ml de seto y 1.046 m2 de flor de temporada.

De este modo, el Equipo de trabajo 1 se encargará de:

Plaza Donantes de Sangre (Pérez Galdós): dos días de atención por semana.

Monumento al Labrador: dos días de atención por semana.

Fuente de los Fueros: un día de atención por semana.

Glorieta del Doctor Zubía: un día de atención por semana.

Parque del Carmen: dos días de atención por semana.

Parque Gallarza: un día de atención por semana.

Paseo de las Cien Tiendas: un día de atención por semana.

Paseo de la Constitución: un día de atención por semana.

Plaza del Ayuntamiento: un día de atención por semana.

Plaza María Teresa Hernández: un día de atención por semana.

Parque San Antonio: un día de atención por semana.

Parque Santa Juliana: un día de atención por semana.

En el caso del Equipo de trabajo 2, sus zonas de trabajo serán:

Calle Bretón de los Herreros: un día de atención por semana.

Calle Portales: un día de atención por semana.

Paseo del Espolón: tres días de atención por semana.

Gran Vía: un día de atención por semana.

Plaza de la Paz: tres días de atención por semana.

Plaza Diversidad: un día de atención por semana.

Y el Equipo de trabajo 3 se encargará de:

Calle Murrieta: un día de atención por semana.

Nudo de Vara de Rey: tres días de atención por semana.

Palacio de Justicia (Plaza Adolfo Suárez): un día de atención por semana.

Parque Felipe VI: tres días de atención por semana.

Plaza México: un día de atención por semana.

Plaza Primero de Mayo: un día de atención por semana.

EL PARQUE DEL CARMEN, LA PRIMERA ZONA DE ACTUACIÓN.

El nuevo servicio 'Jardineros de parques singulares' ha comenzado esta mañana en el Parque el Carmen.

Se trata, como ha recordado Escobar, de uno de los pulmones verdes de la ciudad situado en una zona de gran densidad de población y que cuenta con árboles de gran porte, caminos que comunican diferentes jardines, fuentes, estanques y juegos infantiles.

El espacio donde se ubica el Parque del Carmen pasó a ser de propiedad municipal en 1978 para disfrute de la ciudadanía y entre los años 188 y 1989 acogió una importante obra de urbanización para pasar a ser el parque que conocemos actualmente.